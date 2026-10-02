Luis Suárez y Luis Díaz, entre los delanteros con mayor producción ofensiva del año

La producción ofensiva de dos delanteros de la Selección Colombia los mantiene entre los protagonistas del fútbol europeo en 2026. Luis Javier Suárez y Luis Díaz aparecen en la parte alta de una clasificación que reúne a algunos de los futbolistas con más contribuciones entre goles y asistencias durante el año.
Suárez ocupa el cuarto puesto con 31 contribuciones, mientras que Díaz es sexto con 30. Sin embargo, los caminos de ambos para llegar a esas cifras son diferentes.
El atacante de Sporting atraviesa un comienzo de temporada especialmente productivo. En la nueva campaña suma siete goles y una asistencia, registros que le han permitido incrementar rápidamente su producción y alcanzar las 31 contribuciones que registra en el escalafón.