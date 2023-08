Rubiales besó en la boca a la jugadora de la selección femenina durante la entrega de medallas del Mundial de Australia y Nueva Zelanda, ganado por España, lo que ha suscitado un sinfín de críticas y reacciones de condena nacionales e internacionales.

Por ello, el sábado la Fifa suspendió de sus funciones a Rubiales por 90 días mientras tramita un procedimiento disciplinario, un día después de que se negara a dimitir al frente de la Real Federación Española de Fútbol y afirmara que el beso con Hermoso fue “consentido”.

Entérese: “Ella fue la que me acercó a su cuerpo (...) yo le dije ‘un piquito’ y ella me dijo ‘vale’”: las polémicas frases de Rubiales en su discurso

“Ya he pedido perdón por el hecho que me parece muy desafortunado. Respecto al tema del beso: es mutuo, es consentido, pero también tengo que pedir perdón por el contexto en el que se produjo. Sé que me equivoqué en eso. ¿Ustedes creen que eso amerita la cacería que estoy sufriendo en estos momentos?, ¿es tan grave como para que yo me vaya?”, dijo Rubiales a los medios de comunicación.