El futbolista tendrá que someterse quirúrgicamente y que no estará para el Boxing Day, pues su regreso está previsto para el mes de marzo.

Según fuentes cercanas al jugador, la lesión es en el ligamento colateral medial de la rodilla derecha. Díaz se había lesionado de la rodilla en octubre en un partido por Premier ante Arsenal y no había jugado desde entonces. El colombiano lleva once partidos por fuera y es una baja sensible para “los diablos rojos” de cara a la continuidad de la competencia.

Entre tanto, se espera que Liverpool pueda levantar cabeza en el certamen local y pueda acceder a puestos de Champions. Actualmente ocupa la sexta casilla con 22 puntos, a cuatro de Tottenham que es cuarto.