Luis Díaz anotó en su partido número 50 en Champions League; vea aquí los goles del partidazo entre Viking y Bayern Múnich

Entre críticas y apuntado por los constantes fallos de cara al arco en los últimos partidos, Luis Díaz llegaba con el Bayern para enfrentar al Viking FK de Noruega por la segunda fecha de la Liga de Campeones 2026/27. El delantero guajiro de los bávaros tenía la obligación de hacerse presente en el marcador, ya sea con un gol o una asistencia, esto debido al poco aporte ofensivo que tuvo en el arranque de la temporada.
La pelota rodó en el Lyse Arena de Stavanger en Noruega y los locales se hicieron fuertes de entrada ante un confundido Bayern Múnich que venía de un empate ante el Augsburgo por la Bundesliga. Al minuto 2, Gianni Stensness marcó el primero para los nórdicos tras hacerse fuerte en el juego aéreo en un tiro de esquina. Con un cabezazo certero, este jugador australiano dejó al descubierto una de las debilidades del Bayern. Más tarde, al 38’, Peter Christiansen cerró una contra perfecta y puso el 2-0 con el que terminó el primer tiempo.