El crecimiento profesional que tiene Luis Díaz en el Liverpool es evidente. Jornada a jornada el futbolista cafetero se lleva varios titulares en los medios que cubren la Liga Premier y las competencias europeas.

La confianza, que de entrada le dio el director técnico Jürgen Klopp, que ha ido de la mano con la rápida adaptación del jugador al equipo y con la empatía que ha despertado entre la afición, han derivado en un idilio cercano a la perfección.

En esta historia, la cual ya ha tenido varios capítulos para destacar, que se espera sean solo el preámbulo de lo que se viene, también juegan un papel trascendental sus compañeros de los Reds. En este club el guajiro está rodeado de figuras, hecho que puede jugar a su favor o en su contra, de acuerdo a la perspectiva con la que se le mire.

Salah, Mané, Alisson Becker, Virgil Van Dijk, Jordan Henderson y Thiago Alcántara son algunos de los referentes futbolísticos con los que el colombiano comparte el día a día, en las concentraciones, las prácticas y los partidos. Incluso, con algunos de ellos debe disputar un puesto en el once titular.

“Encaja en cualquier parte”

Para el exfutbolista Oswaldo Mackenzie, quien recientemente obtuvo la Licencia Pro de entrenador, “cuando un jugador tiene las condiciones de Díaz, encaja en cualquier parte. Es uno los jugadores que más rápido se acoplaron a este equipo, al sistema y al cuerpo técnico. Distinto a lo que sucede en el fútbol con la mayoría, él no necesitó mayor tiempo para compenetrarse en el grupo”.

El exjugador subraya que como las condiciones de Díaz son innatas, a él se le hace más fácil jugar con esa clase de jugadores.

Igualmente, argumenta que tener compañeros de élite es muy favorable, pues en cualquier momento pueden dar una mano importante. “Esperemos que siga así para que se vayan fijando más en el fútbol colombiano y que así podamos exportar muchos más jugadores al exterior, porque la verdad es que a la picardía que tiene el suramericano, el jugador de acá de Colombia, que casi siempre sabe jugar con la pelota, a eso hay que adicionarle lo otro para estar a un nivel tan competitivo como el que tiene él”.

Contribuirán en su carrera

Por su parte, Juan Carlos Ramírez, entrenador de la Selección Colombia Sub-15, cree que el guajiro se va a potenciar al lado de jugadores de esta categoría: “Díaz es un jugador que tiene unas condiciones innatas importantes, que tiene unas habilidades en la parte técnica y táctica. Es un chico muy centrado, eso lo va a llevar a triunfar. Por otro lado, ha hecho los méritos para estar en un equipo grande y tuvo la fortuna de llegar al Liverpool, que está lleno de figuras que lo van a ayudar a crecer. Sería más duro donde hubiera llegado un equipo en el que no tuviera jugares de calidad a su alrededor”.

El entrenador antioqueño considera que es muy importante la forma en la que el extremo “ha encajado” en este conjunto y además tener como tutor a Klopp, a quien cataloga como uno de los mejores del mundo.

Similar piensa el exjugador Diego Arias, quien hoy comparte sus conocimientos en las divisiones menores de Nacional: “El equipo, los jugadores, el entrenador, el hecho de estar en un club grande que siempre va hacia adelante y que tiene grandes aspiraciones, van a hacer crecer a Luis”.

Arias pronostica que, con el pasar de las jornadas, su compatriota se va a dar cuenta que no es suficiente con hacer gol o salir figura de un partido, pues va a sentir la necesidad de ser aún mejor al día siguiente y explica que, si el jugador percibe que siempre va a sacar diferencia fácilmente, no va a tener la necesidad de exigirse.

Para el exfutbolista, además de sus compañeros y el entrenador, también van a potenciar a “Lucho” los rivales con los que tendrá que medirse cotidianamente en la Liga Premier y en competencias como la Liga de Campeones, en la que participa por estos días.

Debe nutrirse de ellos

Para los analistas consultados por EL COLOMBIANO, el extremo cafetero también debe aprovechar que está rodeado de jugadores de categoría para aprender de ellos y complementar algunos aspectos en los que sus compañeros sobresalen.

“Son jugadores de nivel mundial, que obligan a Díaz a entrenar y competir a por lo alto, sino lo hace, podría salir del primer equipo, sin embargo, él ya se ve consolidado, es una ficha vital para Kloop y el niño mimado de la afición”, indicó el experimentado entrenador Miguel Cadavid. Para el estratega, en este quipos se aportan mutuamente entre todos y como es natural tienen más influencia sobre Díaz, quienes juegan más cerca de él.

Para Miguel, el extremo de la Selección Colombia puede aprovechar para nutrirse con las cualidades de quienes lo rodean: “Él puede aprender de Salá o Mané en el tema de la definición, ser un poco más pausado como ellos”.

Sobre la percepción que tienen algunos, de que los compañeros son egoístas, los analistas no coinciden. Mientras que Ramírez no cree que así sea, Cadavid dice que en ocasiones si lo son y, no en vano, son más sus asistencias para gol, que las de sus compañeros. Por su parte, Mackenzie piensa que él debe hacer lo propio y jugárselal, pues esto le puede ayudar a obtener frutos en la portería rival.

Jugó frente a Newcastle

Díaz jugó este sábado los 90 minutos en el triunfo de Liverpool (1-0) frente al Newcastle, con tanto de Naby Keita. Su equipo se mantiene segundo con 82 puntos, uno menos que el City, que lidera la tabla.