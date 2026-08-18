Lucho Díaz no se conforma: la ambiciosa cifra de goles que quiere alcanzar con Bayern

Este lunes 17 de agosto, Lucho fue uno de los jugadores más solicitados por los seguidores, quienes se acercaron para pedirle autógrafos y fotografías. Una muestra de que, después de su primera temporada en el gigante bávaro, el colombiano empieza a convertirse también en uno de los futbolistas más queridos por la afición.

Luis Fernando Díaz sigue ganándose un lugar especial entre los aficionados del Bayern Múnich. El colombiano fue una de las grandes atracciones durante el ‘Team Day’, jornada en la que los planteles masculino y femenino compartieron con los hinchas del club alemán.

Y Díaz respondió a ese cariño con una declaración que demuestra la ambición con la que afronta su segunda campaña en Alemania.

Díaz se pone una cifra: 20 o 25 goles

Durante el evento, el atacante colombiano fue consultado sobre la cantidad de goles que espera marcar en la temporada 2026/2027.

Lejos de esquivar la pregunta, Díaz estableció una meta concreta.

“¿Esta temporada? No sé, 20 o 25 es un buen número”, respondió Lucho.

La cifra supone un desafío importante, teniendo en cuenta que viene de protagonizar una temporada sobresaliente con el Bayern. En la campaña 2025/2026, el colombiano consiguió 26 goles y aportó 23 asistencias, números que lo consolidaron como una de las piezas ofensivas más importantes del equipo.

Por eso, su objetivo para el nuevo curso no parece descabellado: busca mantenerse en cifras similares y, sobre todo, seguir siendo determinante en el ataque del conjunto bávaro.

Quiere superar lo conseguido

Díaz no solo habló de goles. El colombiano dejó claro que su ambición va mucho más allá de las estadísticas individuales y que su principal objetivo es ayudar al Bayern a conquistar títulos.

“Marcar muchos goles, dar muchas asistencias y ganar muchos títulos para el club, para el equipo. Es lo más importante, para nosotros hacer una gran temporada aún mejor que la anterior y en lo personal tratar de ayudar en lo que pueda”, afirmó.

El mensaje refleja una de las prioridades que tendrá el Bayern durante esta temporada: mantener su protagonismo en Alemania y competir por todos los títulos posibles.

Para Díaz, además, será una oportunidad de seguir aumentando su influencia en el equipo. Después de una primera campaña con números destacados, el reto será mantener la regularidad y responder a las expectativas que genera su fichaje.

Los hinchas ya lo tienen entre sus favoritos

El ‘Team Day’ también permitió comprobar la conexión que el colombiano ha construido rápidamente con la afición.

Díaz fue uno de los jugadores que más solicitudes recibió para firmar autógrafos y tomarse fotografías. El colombiano, además, se mostró cercano con los seguidores, en una jornada que sirvió para fortalecer el vínculo entre el plantel y la hinchada.

Lucho aprovechó para devolver ese cariño y recordó que los éxitos del equipo también deben ser compartidos con quienes acompañan al club.

“A los fans que siempre están apoyando, hay que dedicarles los triunfos, los objetivos y los títulos”, manifestó.

Primer título de la temporada, a la vista

La primera oportunidad para que Díaz y el Bayern Múnich consigan un trofeo llegará este sábado 22 de agosto.

El conjunto bávaro se enfrentará a Borussia Dortmund en el Signal Iduna Park por la Supercopa de Alemania, en un duelo que marcará el inicio oficial de la temporada para ambos equipos.

Será también una primera prueba para el colombiano, que ya dejó clara su meta individual: marcar entre 20 y 25 goles.

Después de haber cerrado la temporada anterior con 26 tantos y 23 asistencias, Díaz sabe que la exigencia será alta. Pero también parece dispuesto a asumirla.