“El equipo que quiero ver es el de la primera parte”: Lucas González destacó el buen trabajo y fue autocrítico tras el clásico ante el DIM

Ante las bajas que tiene el equipo con jugadores ofensivamente fuertes como Alfredo Morelos, Marlos Moreno, Cristian “Chicho” Arango o Andrés Sarmiento, el director técnico de Nacional optó por jugar con 3 volantes de primera línea (Matheus Uribe cumplió una función más ofensiva) y tres creativos sin delantero alguno. Una alineación fuera de lo común, pero que le dio rédito en el primer tiempo a los de Lucas González, quienes con el pasar de los minutos bajaron su intensidad y terminaron pidiendo la hora ante un DIM muy regular.

El Atlético Nacional de Lucas González sigue a paso firme en el primer semestre del entrenador al frente del conjunto verde. El Rey de Copas venció el pasado miércoles 14 de octubre 3-2 al Deportivo Independiente Medellín , su rival de patio, en los cuartos de final de la Copa Betplay 2026, superando por tercer año consecutivo al cuadro Poderoso en esta competición (2024 semifinal y 2025 final fueron las dos anteriores ocasiones). El Verdolaga no jugó con un delantero de entrada.

“Creo que el primer tiempo tengo que volver a verlo, no sé si es de lo mejor que hemos hecho en este corto tiempo que llevamos acá, pero sin duda es uno de los momentos que más he disfrutado como entrenador de estos jugadores y de este grandísimo club. Hemos hecho casi todo perfecto, para que hubiera sido perfecto, nos faltó haber marcado algún gol en posesión de juego. Al marcar los dos goles de córner, es posible que no se le dé el mérito suficiente al desarrollo del juego, en el cual fuimos muy superiores en el primer tiempo”, afirmó Lucas.

En la rueda de prensa posterior al partido entre antioqueños, el entrenador del equipo victorioso destacó la fortaleza del plantel, reconoció su gusto por el primer tiempo de ensueño que tuvo Nacional y fue autocrítico por los errores que casi cuestan un empate y, por ende, se hubieran ido a penales. Esto dijo el bogotano a cargo del Verde Paisa.

El técnico también explicó que su decisión de formar con el equipo así era para administrar las piezas que aún conserva sanas. Algunas bajas por lesión llevaron a que Nacional formara con 6 volantes, además de querer cuidar jugadores de cara a los cuadrangulares finales de la Liga Betplay, competición en la cual marcha quinto con 23 unidades.

“El equipo que queremos ver, más allá de los jugadores que estén en campo, fue el de la primera parte”, puntualizó González al afirmar cuál es el estilo de juego que quiere tener.

“La segunda parte no es como a mí me gusta, no es como me quiero sentir. Siempre queremos tener la tranquilidad de tener el balón y estar posicionados en campo contrario, pero en este caso nos enfrentamos a un muy buen equipo. En cuanto a las segundas partes, fuimos mejor contra Tolima y contra Millonarios. Hoy nos costó mucho la salida de Matheus en la segunda mitad, algo que se juntó con la búsqueda del partido por el DIM. Debemos controlar mejor el desarrollo del juego cuando estemos por delante en el marcador”, dijo el dt.

Otra de las partes importantes por las que fue cuestionado Lucas González es su visión acerca de la cercanía con la hinchada de Atlético Nacional, la cual siempre resulta dificultosa para cualquier entrenador por la exigencia propia del club.

“La hinchada es una de las obsesiones más inmediatas que tengo yo, es algo que pasa sobre todo cuando llegas a un club con una hinchada tan grande, tan bonita. Creo que son alrededor de 15 millones de personas, lo hablo con Thiago, mi otro asistente: Portugal tiene 11 millones de habitantes. Lo primero que tienes que hacer es que estos hinchas se sientan bien representados, orgullosos de su equipo. Cada vez lo sentimos más, abajo lo sentimos”, declaró González.

Atlético Nacional ha conseguido 11 victorias en los 15 partidos que dirigió Lucas González desde su llegada a finales de junio. El director técnico tiene un estilo de juego acorde a la filosofía del club, con ganas de protagonismo y una insaciable vocación ofensiva que no se guarda jamás, incluso cuando el equipo debe “sostener” el resultado.

Por último, el técnico cerró mencionando a la Copa Libertadores, la copa obsesión por excelencia de Nacional. “Si uno quiere soñar algún día con ganar la Copa Libertadores, debe ganarse el derecho a esa coversación”, mencionó. Lucas nombró a Alexís Henríquez, Francisco Maturana y René Higuita, tres campeones de Copa Libertadores con Nacional, como influencias en este ideal.

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