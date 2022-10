“Mire usted los brasileños que marcan diferencia en ello, unos pocos europeos y argentinos como Lionel Messi. Colombia también ha tenido muy grandes, que quizá no valoramos lo suficiente, como Humberto Turrón Álvarez, Alejandro Brand, Jairo Arboleda, Didi Valderrama, entre muchos otros”, agrega.

¿No le dan importancia?

A pesar de la trascendencia que tiene esta labor dentro del fútbol, la mayoría de equipos colombianos no parecen ser consciente de ella, pues no tienen una persona enfocada únicamente en la fundamentación y quienes cumplen esta función, en muchos casos, son personas que tienen varias tareas y por ende no le pueden dedicar de tiempo completo como sería lo ideal.

De hecho, de los cinco equipos que tiene Antioquia en el rentado, en la primera y segunda división, solo Deportivo Independiente Medellín y Leones FC tienen en su nómina de trabajadores un cargo con la denominación de funtamentador. El resto de clubes tienen personas que cumplen esa tarea de una u otra forma, pero no fueron contratadas para esa función específica.

“Quizá no es que los equipos no le presten importancia, de pronto es que la metodología con la que se trabaja no incluye ese tema la fundamentación, de potenciar a los jugadores desde lo técnico y lo táctico”, indicó Jaime Pabón, quien tiene un extenso recorrido en este rol, el cual desempeña en la actualidad en Leones.

El antioqueño, incluso, contribuyó en el “pulimiento” del atacante Rafael Santos Borré y del egipcio Mohamed Salah, hoy compañero del guajiro Luis Díaz en el Liverpool de Inglaterra.

Pabón cree que la fundamentación es una alternativa que los jugadores tienen para ser superiores, pero esta se ha descuidado un poco porque muchos entrenadores se han enfocado más en dirigir que en explicar conceptos.

“La base principal es la aceptación del deportista a mejorar. El gran porcentaje de éxito de quienes tienen esta profesión es que el jugador sea consciente de que siempre hay que aprender; hay que valorar mucho las virtudes que se tienen, las cuales se deben acabar de pulir y potenciar”, agrega.

Para él, esto aplica no solo en el fútbol formativo, también en el profesional, en el que hay jugadores que pueden llegar a otro nivel siempre y cuando sean conscientes de que hay que trabajar en las deficiencias que se tengan.