Así quedaron los cuadrangulares de la Liga Femenina-2026

Atlético Nacional será el único equipo de Antioquia en los cuadrangulares semifinales de la Liga Femenina BetPlay Dimayor, los cuales quedaron definidos este jueves luego del sorteo realizado para determinar los grupos de la fase decisiva.

Tras la eliminación de Independiente Medellín, que cayó 3-0 ante América de Cali en el estadio Atanasio Girardot y sumó su cuarta derrota consecutiva, quedaron definidos los ocho equipos que continuarán en carrera por el título.

Nacional, bajo la conducción de Jorge Barreneche, terminó como líder del todos contra todos con 39 puntos, producto de 16 partidos disputados, y una diferencia de 34 goles a favor. Además, el conjunto verdolaga tiene entre sus filas a la goleadora del campeonato, Manuela González, quien suma diez anotaciones.

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Al equipo antioqueño lo escoltaron en la clasificación el actual bicampeón, Deportivo Cali, con 38 unidades; Millonarios y América de Cali, ambos con 35; Internacional de Bogotá, con 29; Internacional FC de Palmira, con 26; Santa Fe, con 25, y Orsomarso, con 22.

Por su parte, el DIM terminó en el noveno lugar con 19 puntos y quedó. Las caleñas derrotaron a la escuadra Poderosa con los goles de Obeida Mendoza y un doblete de Génesis Flórez.