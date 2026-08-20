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Así quedaron los cuadrangulares de la Liga Femenina-2026

El equipo verdolaga quedó como único representante antioqueño en los cuadrangulares de la Liga Femenina, luego de la eliminación de Independiente Medellín.

  • Atlético Nacional terminó líder del todos contra todos y ahora buscará un lugar en la final de la Liga Femenina BetPlay. FOTO: @naloficialfem
    Atlético Nacional terminó líder del todos contra todos y ahora buscará un lugar en la final de la Liga Femenina BetPlay. FOTO: @naloficialfem
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 42 minutos
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Atlético Nacional será el único equipo de Antioquia en los cuadrangulares semifinales de la Liga Femenina BetPlay Dimayor, los cuales quedaron definidos este jueves luego del sorteo realizado para determinar los grupos de la fase decisiva.

Tras la eliminación de Independiente Medellín, que cayó 3-0 ante América de Cali en el estadio Atanasio Girardot y sumó su cuarta derrota consecutiva, quedaron definidos los ocho equipos que continuarán en carrera por el título.

Nacional, bajo la conducción de Jorge Barreneche, terminó como líder del todos contra todos con 39 puntos, producto de 16 partidos disputados, y una diferencia de 34 goles a favor. Además, el conjunto verdolaga tiene entre sus filas a la goleadora del campeonato, Manuela González, quien suma diez anotaciones.

Lea: Nacional remontó el clásico paisa y asumió liderato de Liga Femenina

Al equipo antioqueño lo escoltaron en la clasificación el actual bicampeón, Deportivo Cali, con 38 unidades; Millonarios y América de Cali, ambos con 35; Internacional de Bogotá, con 29; Internacional FC de Palmira, con 26; Santa Fe, con 25, y Orsomarso, con 22.

Por su parte, el DIM terminó en el noveno lugar con 19 puntos y quedó. Las caleñas derrotaron a la escuadra Poderosa con los goles de Obeida Mendoza y un doblete de Génesis Flórez.

Nacional, en el Grupo A

Atlético Nacional quedó ubicado en el Grupo A de los cuadrangulares, donde tendrá como rivales a Millonarios, Internacional de Bogotá e Internacional FC de Palmira.

El Grupo B, entre tanto, quedó conformado por Deportivo Cali, Santa Fe, América de Cali y Orsomarso.

Los clubes se enfrentarán en busca de los dos primeros lugares de cada zona, que avanzarán a las semifinales. De allí saldrán los dos equipos que disputarán la gran final de la Liga Femenina.

La Dimayor aún no ha definido la programación de la primera fecha de los cuadrangulares.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Contra qué equipos jugará Atlético Nacional en los cuadrangulares de la Liga Femenina?
Atlético Nacional enfrentará a Millonarios, Internacional de Bogotá e Internacional FC de Palmira en el Grupo A de los cuadrangulares semifinales.
Por qué Independiente Medellín quedó eliminado de la Liga Femenina?
Independiente Medellín quedó eliminado después de terminar noveno con 19 puntos y perder 3-0 ante América de Cali en la última jornada, resultado que además significó su cuarta derrota consecutiva.
¿Quién es la goleadora de la Liga Femenina BetPlay 2026?
La goleadora mencionada en la noticia es Manuela González, de Atlético Nacional, con diez tantos durante la fase de todos contra todos.

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