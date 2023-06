“Leyenda”, “Dios”, “león”... las memorables frases de Zlatan Ibrahimovic

“Me recupero de todo (...) los leones no se recuperan como los humanos”, insistió.

El domingo por la noche, durante la rueda de prensa en la que puso punto y final a su carrera, Ibra no pudo evitar definirse como “Supermán”. Pero “Supermán también tiene un corazón”, añadió, admitiendo estar emocionado.

“Admiro a Cantona y escuché lo que dijo. Pero yo no seré el rey de Mánchester. Yo seré el Dios”, respondió Zlatan.

“Llegué como un rey, me voy como una leyenda”: el anuncio de su marcha del París SG, en 2016, sigue siendo una de las frases más conocidas del delantero.

“El virus me desafió y lo vencí. Pero tú no eres Zlatan, no desafíes al virus”, declaró en otoño de 2020 en un video, semanas después de haber superado él la enfermedad.

“Zlatan es el patrón”

Allá por donde iba, Zlatan se ha considerado la estrella en aquellos países en los que ha jugado: Suecia, a la que “puso en el mapa mundial”, Francia, donde “tomó el poder” o Inglaterra, que tan sólo le llevó “tres meses conquistar”.

Incluso se atrevió a provocar a su público: “Queríais a Zlatan, os di a Zlatan. De nada (...) Ahora, volved a vuestros partidos de béisbol”, tuiteó para despedirse de sus aficionados estadounidenses.