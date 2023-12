Fue un golpe de opinión y puso en evidencia la importancia que le estaba dando el príncipe heredero de Arabia Mohammad bin Salmán , al proyecto Visión Saudí 2030, que pretende vender la imagen de un país abierto al mundo y que tiene como uno de sus pilares fundamentales el desarrollo del deporte en general y el fútbol (que es el deporte nacional de los saudíes) en particular.

Esa operación no se concretó. La otra que tampoco llegó a buen puerto fue la que hicieron por Lionel Messi. El delantero argentino, que en diciembre de 2022 ganó el Mundial con su Selección en Qatar , decidió escoger otro rumbo. Pero de eso hablaremos más adelante.

Lionel Messi no fue feliz en su paso por el Paris Saint Germain . La presión a la que fue sometido por los aficionados y directivas del equipo parisino le amargaron la vida al astro argentino mientras se vistió de azul.

Por eso, cuando terminó su contrato, en junio de este año, no tardó en buscar nuevos aires. Ya sabemos que lo buscaron de Arabia, pero que él rechazó la propuesta. Lo que no hemos mencionado es que Lionel quería ir a Barcelona, pero no le hicieron una propuesta que llenara sus expectativas, que le permitiera sentirse cómodo.

Entonces apareció una posibilidad que parecía imposible. Al principio parecía medio ingenuo creer que Messi, que estaba viviendo uno de los mejores momentos de su carrera como futbolista profesional, terminaría jugando en la Liga de Estados Unidos (MLS), que tiene fama de no tener un nivel de competencia alto.

Pero como en el fútbol de la época de los miles de millones de dólares no hay nada imposible, en julio de 2023 se confirmó que Messi era nuevo jugador del Inter Miami. El contrato de Lionel va hasta junio de 2026. Su salario por año es de 56 millones de dólares, más ganancias por suscripciones a la plataforma Apple TV (dueña de los derechos de transmisión de la MLS) y por venta de camisetas con Adidas, su marca patrocinadora.