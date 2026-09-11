¿La llegada de los históricos convierte a esta en la mejor Liga colombiana de los últimos tiempos?

Hay ligas que se construyen con dinero, otras con jóvenes talentos y algunas con grandes figuras. La Liga BetPlay 2026-II tiene un poco de todo, pero hay un elemento que sobresale: la cantidad de estrellas que decidieron volver o permanecer en Colombia después de construir carreras importantes en el fútbol internacional. La llegada de James Rodríguez a Atlético Nacional y de Juan Guillermo Cuadrado a Millonarios, confirmadas esta semana, terminó de darle un golpe de efecto a un campeonato que ya contaba con nombres de enorme recorrido. Apenas un día después, Independiente Medellín también confirmó el regreso de Jackson Martínez. Y si a ellos se suma Juan Fernando Quintero, quien regresó al DIM después de su etapa en River Plate, el panorama resulta todavía más llamativo. James, Quintero, Cuadrado y Jackson son apenas la punta del iceberg de una Liga que reúne a futbolistas que dejaron huella en Europa, fueron protagonistas con sus selecciones y levantaron trofeos en escenarios de primer nivel.

James llega a Nacional a los 35 años después de haber vestido las camisetas de Envigado, Banfield, Porto, Mónaco, Real Madrid, Bayern Múnich, Everton, Al-Rayyan, Olympiacos, São Paulo, Rayo Vallecano, León y Minnesota United. Su carrera internacional incluye una Bota de Oro del Mundial de Brasil 2014 y pasos por algunos de los vestuarios más importantes del planeta. Ahora tendrá como compañero a Franco Armani, arquero argentino campeón del mundo en Qatar 2022 y uno de los grandes ídolos de la historia reciente de Nacional. El portero regresó al club después de una extensa etapa en River Plate, donde también alcanzó la gloria continental. Y mientras James se pone la camiseta verde, Cuadrado vuelve a Colombia para vestir la de Millonarios. El antioqueño construyó una carrera de primer nivel en Europa, especialmente en Italia, donde defendió los colores de Juventus e Inter, además de haber jugado en Chelsea, Fiorentina, Lecce y Udinese, entre otros. Su regreso fue uno de los grandes golpes del mercado. Pero el mapa de las estrellas no termina ahí. Juan Fernando Quintero volvió al Independiente Medellín después de una nueva etapa en River Plate. El zurdo, campeón de la Copa Libertadores con el conjunto argentino y autor de uno de los goles más recordados de las finales de ese torneo, es nuevamente uno de los grandes referentes del Poderoso. El mercado de 2026-II identificó su llegada como una de las incorporaciones más importantes del campeonato. Y Medellín todavía tenía otra carta guardada: Jackson Martínez. El delantero que brilló en Porto y Atlético de Madrid, que fue goleador en Europa y que se convirtió en uno de los atacantes colombianos más reconocidos de su generación, regresó al club donde comenzó a construir su historia. El DIM confirmó su vuelta para este semestre.

La particularidad de esta Liga no es solamente que grandes jugadores estén regresando. También que varios de los veteranos que ya dejaron huella en el fútbol colombiano siguen siendo protagonistas. Hugo Rodallega, a sus 41 años, continúa siendo una de las principales referencias de Santa Fe. Dayro Moreno, por su parte, defiende a Once Caldas y sigue ampliando su historia como uno de los grandes goleadores del fútbol colombiano. En el comienzo de la Liga II volvió a aparecer con su sello. También está Adrián Ramos, capitán y referente del América de Cali; Carlos Bacca, que sigue como uno de los grandes nombres del Deportivo Cali; y Teófilo Gutiérrez, quien es referente en Junior. De hecho, Bacca, Quintero y Armani fueron señalados entre los fichajes de mayor impacto del mercado, mientras que Teófilo continúa como una de las figuras experimentadas del campeón. A esa lista se suma Luis Muriel, quien regresó al Junior después de una extensa carrera internacional que incluyó Udinese, Lecce, Sampdoria, Sevilla, Atalanta y otros clubes europeos. El delantero es otro de los futbolistas colombianos de esta generación que ahora puede verse nuevamente en la Liga local.

Además de los nombres principales, hay otros futbolistas que elevan el nivel de experiencia del campeonato. En Nacional aparecen Matheus Uribe, Edwin Cardona y Jorman Campuzano, jugadores que ya saben lo que significa actuar en el exterior y vestir la camiseta de la Selección Colombia de mayores. Uribe tuvo una extensa etapa internacional, especialmente en México y Portugal; Cardona pasó por Argentina y México y fue habitual en convocatorias de la Selección; mientras que Campuzano también tuvo experiencia internacional con Boca Juniors. En la misma conversación puede entrar William Tesillo, defensor con recorrido internacional y experiencia en la Selección Colombia, además de otros jugadores que han tenido pasos destacados por ligas extranjeras. Y hay dos nombres que vale la pena agregar a la lista de figuras del campeonato: Nicolás Benedetti y Luis Quiñones. Benedetti llegó al Deportivo Cali después de una carrera que incluyó América de México y Mazatlán, mientras que Quiñones regresó al fútbol colombiano después de varios años en México, donde alcanzó protagonismo con clubes como Tigres y Pachuca. El mercado 2026-II destacó precisamente sus llegadas como movimientos importantes.

El debate inevitable aparece cuando se habla de la edad. James tiene 35 años. Cuadrado, 38. Armani, 39. Jackson, 39. Rodallega, 40. Dayro, 40. Pero reducir esta Liga a la edad sería quedarse solamente con una parte de la historia. Exjugadores y técnicos consultados por este diario resaltan que detrás de esos números están carreras completas, títulos, mundiales, Champions League, Libertadores, finales, goles y experiencias acumuladas durante más de una década en el máximo nivel. “Ese conocimiento se lo van a dar de primera mano a las nuevas generaciones y eso puede potenciar el fútbol colombiano del futuro”, dijo el exmundialista Harold Lozano. Para técnicos como Francisco “Pacho” Maturana, la pregunta no debería ser únicamente cuántos años tienen. “La pregunta es qué pueden aportarle todavía al fútbol colombiano. Y ahí está justamente el atractivo”. James puede darle jerarquía y talento a Nacional. Quintero, imaginación al DIM. Cuadrado, experiencia y desequilibrio a Millonarios. Jackson intenta recuperar con Medellín el sello goleador con el que alguna vez conquistó Europa. Armani aporta liderazgo bajo los tres palos. Pedro Gallese representa a una de las selecciones históricas de Sudamérica (Perú). Muriel agrega experiencia ofensiva. Rodallega y Dayro siguen demostrando que el gol no siempre entiende de edades. Y detrás de ellos aparecen Bacca, Teófilo, Ramos, Uribe, Cardona, Campuzano, Tesillo, Benedetti, Quiñones, entre otros. El resultado es una Liga que, al menos por nombres, tiene argumentos para sentirse de lujo, como pocas veces ha sucedido.

Hay ligas que se construyen con dinero, otras con jóvenes talentos y algunas con grandes figuras. La Liga BetPlay 2026-II tiene un poco de todo, pero hay un elemento que sobresale: la cantidad de estrellas que decidieron volver o permanecer en Colombia después de construir carreras importantes en el fútbol internacional. La llegada de James Rodríguez a Atlético Nacional y de Juan Guillermo Cuadrado a Millonarios, confirmadas esta semana, terminó de darle un golpe de efecto a un campeonato que ya contaba con nombres de enorme recorrido. Apenas un día después, Independiente Medellín también confirmó el regreso de Jackson Martínez. Y si a ellos se suma Juan Fernando Quintero, quien regresó al DIM después de su etapa en River Plate, el panorama resulta todavía más llamativo.

James, Quintero, Cuadrado y Jackson son apenas la punta del iceberg de una Liga que reúne a futbolistas que dejaron huella en Europa, fueron protagonistas con sus selecciones y levantaron trofeos en escenarios de primer nivel.

James llega a Nacional a los 35 años después de haber vestido las camisetas de Envigado, Banfield, Porto, Mónaco, Real Madrid, Bayern Múnich, Everton, Al-Rayyan, Olympiacos, São Paulo, Rayo Vallecano, León y Minnesota United. Su carrera internacional incluye una Bota de Oro del Mundial de Brasil 2014 y pasos por algunos de los vestuarios más importantes del planeta. Ahora tendrá como compañero a Franco Armani, arquero argentino campeón del mundo en Qatar 2022 y uno de los grandes ídolos de la historia reciente de Nacional. El portero regresó al club después de una extensa etapa en River Plate, donde también alcanzó la gloria continental. Y mientras James se pone la camiseta verde, Cuadrado vuelve a Colombia para vestir la de Millonarios. El antioqueño construyó una carrera de primer nivel en Europa, especialmente en Italia, donde defendió los colores de Juventus e Inter, además de haber jugado en Chelsea, Fiorentina, Lecce y Udinese, entre otros. Su regreso fue uno de los grandes golpes del mercado. Pero el mapa de las estrellas no termina ahí. Juan Fernando Quintero volvió al Independiente Medellín después de una nueva etapa en River Plate. El zurdo, campeón de la Copa Libertadores con el conjunto argentino y autor de uno de los goles más recordados de las finales de ese torneo, es nuevamente uno de los grandes referentes del Poderoso. El mercado de 2026-II identificó su llegada como una de las incorporaciones más importantes del campeonato. Y Medellín todavía tenía otra carta guardada: Jackson Martínez. El delantero que brilló en Porto y Atlético de Madrid, que fue goleador en Europa y que se convirtió en uno de los atacantes colombianos más reconocidos de su generación, regresó al club donde comenzó a construir su historia. El DIM confirmó su vuelta para este semestre.

La particularidad de esta Liga no es solamente que grandes jugadores estén regresando. También que varios de los veteranos que ya dejaron huella en el fútbol colombiano siguen siendo protagonistas. Hugo Rodallega, a sus 41 años, continúa siendo una de las principales referencias de Santa Fe. Dayro Moreno, por su parte, defiende a Once Caldas y sigue ampliando su historia como uno de los grandes goleadores del fútbol colombiano. En el comienzo de la Liga II volvió a aparecer con su sello. También está Adrián Ramos, capitán y referente del América de Cali; Carlos Bacca, que sigue como uno de los grandes nombres del Deportivo Cali; y Teófilo Gutiérrez, quien es referente en Junior. De hecho, Bacca, Quintero y Armani fueron señalados entre los fichajes de mayor impacto del mercado, mientras que Teófilo continúa como una de las figuras experimentadas del campeón. A esa lista se suma Luis Muriel, quien regresó al Junior después de una extensa carrera internacional que incluyó Udinese, Lecce, Sampdoria, Sevilla, Atalanta y otros clubes europeos. El delantero es otro de los futbolistas colombianos de esta generación que ahora puede verse nuevamente en la Liga local.

Además de los nombres principales, hay otros futbolistas que elevan el nivel de experiencia del campeonato. En Nacional aparecen Matheus Uribe, Edwin Cardona y Jorman Campuzano, jugadores que ya saben lo que significa actuar en el exterior y vestir la camiseta de la Selección Colombia de mayores. Uribe tuvo una extensa etapa internacional, especialmente en México y Portugal; Cardona pasó por Argentina y México y fue habitual en convocatorias de la Selección; mientras que Campuzano también tuvo experiencia internacional con Boca Juniors. En la misma conversación puede entrar William Tesillo, defensor con recorrido internacional y experiencia en la Selección Colombia, además de otros jugadores que han tenido pasos destacados por ligas extranjeras. Y hay dos nombres que vale la pena agregar a la lista de figuras del campeonato: Nicolás Benedetti y Luis Quiñones. Benedetti llegó al Deportivo Cali después de una carrera que incluyó América de México y Mazatlán, mientras que Quiñones regresó al fútbol colombiano después de varios años en México, donde alcanzó protagonismo con clubes como Tigres y Pachuca. El mercado 2026-II destacó precisamente sus llegadas como movimientos importantes.

El debate inevitable aparece cuando se habla de la edad. James tiene 35 años. Cuadrado, 38. Armani, 39. Jackson, 39. Rodallega, 40. Dayro, 40. Pero reducir esta Liga a la edad sería quedarse solamente con una parte de la historia. Exjugadores y técnicos consultados por este diario resaltan que detrás de esos números están carreras completas, títulos, mundiales, Champions League, Libertadores, finales, goles y experiencias acumuladas durante más de una década en el máximo nivel. “Ese conocimiento se lo van a dar de primera mano a las nuevas generaciones y eso puede potenciar el fútbol colombiano del futuro”, dijo el exmundialista Harold Lozano. Para técnicos como Francisco “Pacho” Maturana, la pregunta no debería ser únicamente cuántos años tienen. “La pregunta es qué pueden aportarle todavía al fútbol colombiano. Y ahí está justamente el atractivo”. James puede darle jerarquía y talento a Nacional. Quintero, imaginación al DIM. Cuadrado, experiencia y desequilibrio a Millonarios. Jackson intenta recuperar con Medellín el sello goleador con el que alguna vez conquistó Europa. Armani aporta liderazgo bajo los tres palos. Pedro Gallese representa a una de las selecciones históricas de Sudamérica (Perú). Muriel agrega experiencia ofensiva. Rodallega y Dayro siguen demostrando que el gol no siempre entiende de edades. Y detrás de ellos aparecen Bacca, Teófilo, Ramos, Uribe, Cardona, Campuzano, Tesillo, Benedetti, Quiñones, entre otros.

El resultado es una Liga que, al menos por nombres, tiene argumentos para sentirse de lujo, como pocas veces ha sucedido.