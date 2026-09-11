¿La llegada de los históricos convierte a esta en la mejor Liga colombiana de los últimos tiempos?

Hay ligas que se construyen con dinero, otras con jóvenes talentos y algunas con grandes figuras. La Liga BetPlay 2026-II tiene un poco de todo, pero hay un elemento que sobresale: la cantidad de estrellas que decidieron volver o permanecer en Colombia después de construir carreras importantes en el fútbol internacional.
La llegada de James Rodríguez a Atlético Nacional y de Juan Guillermo Cuadrado a Millonarios, confirmadas esta semana, terminó de darle un golpe de efecto a un campeonato que ya contaba con nombres de enorme recorrido. Apenas un día después, Independiente Medellín también confirmó el regreso de Jackson Martínez. Y si a ellos se suma Juan Fernando Quintero, quien regresó al DIM después de su etapa en River Plate, el panorama resulta todavía más llamativo.
James, Quintero, Cuadrado y Jackson son apenas la punta del iceberg de una Liga que reúne a futbolistas que dejaron huella en Europa, fueron protagonistas con sus selecciones y levantaron trofeos en escenarios de primer nivel.