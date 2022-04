Eduard Atuesta PalmeirasAlexis Zapata Emelec Edisson Restrepo Táchira Daniel Bocanegra Libertad Jair Reinoso The Strongest Álex Castro Nacional (Uru)César Haydar BragantinoNelson Deossa Estudiantes Dylan Borrero MineiroJuan Ramírez América MG Frank Fabra Boca Jorman Campuzano BocaSebastián Villa BocaVíctor Cantillo CorinthiansElkin Blanco Always R.Mauricio Cortés Always R. Álex Rambal Always R. Gustavo Torres Always R.Juan F. Quintero RiverFlabián Londoño River Arley Rodríguez Alianza L.Brayan Ceballos Fortaleza Rafael Carrascal Cerro P. Sergio Otálvaro Olimpia Jhon Mosquera Sporting.Diego Valoyes Talleres Rafael Pérez Talleres Émerson Batalla Talleres

Este martes se inicia la fase de grupos de la Copa Libertadores de América, en la que 28 jugadores colombianos, sin contar los del Deportes Tolima y Deportivo Cali, refuerzan equipos de siete países (ver tabla). Una de las novedades que tendrá en esta edición “La gloria eterna”, como también se le llama a este campeonato, son los premios para los conjuntos participantes. El campeón del certamen se llevará 25 millones de dólares, la cifra más alta desde su inicio en 1960, anunció la Conmebol. Publicidad Los incentivos económicos se distribuirán en 600.000 dólares por cada partido de fase de grupos, un millón por los octavos de final, dos millones por cuartos, 2,4 millones por semifinales y 16 millones por ganar la final que se llevará a cabo en el estadio Monumental Isidro Romero Carbo de Guayaquil, en Ecuador, el próximo 29 de octubre. El subcampeón recibirá 6 millones de dólares, que es menos de la mitad de lo que obtendrá el campeón. Los equipos con más títulos en la Copa Libertadores Conmebol son Independiente de Argentina (7), Boca Juniors (6), Peñarol de Uruguay (5), River Plate (4) y Estudiantes de la Plata (4). Publicidad Representantes en la Copa Cali y Tolima son los dos clubes que representarán al país en esta etapa, luego de la eliminación de Nacional y Millonarios en segunda fase. El equipo dirigido por Rafael Dudamel, que no pasa por buen presente en la Liga Betplay, comparte el grupo E con Boca Juniors, Corinthians y Always Ready. El debut en su participación número 21 es ante el elenco argentino esta noche (7:30 p.m.), en Palmaseca. El elenco xeneize no podrá contar, por sanción, con Javier García, Diego González, Carlos Izquierdos, Marcos Rojo, Sebastián Villa (colombiano) y Cristian Pavón, debido a los disturbios generados por los argentinos finalizado el juego ante Atlético Mineiro por los octavos de final de la Libertadores 2021. Publicidad Por su parte los pijaos, que desde el 2018 realizan destacadas presentaciones en el fútbol local, tienen la nómina más costosa de su historia (21,98 millones de euros, según Transfermarkt). Están ubicado la zona D con Atlético Mineiro, Independiente del Valle y América de Brasil. Dirigidos por Hernán Torres, jugarán en la fecha uno frente a Mineiro este miércoles a las 7:00 p.m., en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué. Los otros duelos de hoy son: Colón-Peñarol, Caracas-Paranaense y Olimpia-Cerro Porteño (5:15 p.m.). Y Always Ready-Corinthians y Sporting Cristal-Flamengo (7:30 p.m.)