La Bundesliga se roba el show este fin de semana

La Bundesliga sigue su curso tras ser la primera en retomar la competencia debido a la pandemia de la Covid-19. Este fin de semana se disputa la jornada 27 con atractivos duelos. El Borussia Dortmund viaja a Wolfsburgo sin margen de error en la carrera por el título.

En la reanudación, el pasado fin de semana, tras más de dos meses de interrupción, los dos grandes aspirantes al título se mostraron convincentes.

El Borussia Dortmund goleó en su estadio al Schalke 4-0, pero el Bayern de Múnich respondió con una cómoda victoria en Berlín ante el FC Unión (2-0), lo que permite al club bávaro mantener el liderato con cuatro puntos de ventaja sobre su rival.

Los dos gigantes se encontrarán el martes en un duelo decisivo para el título, pero para ello el Dortmund deberá llegar a ese partido, al menos, con esos cuatro puntos de diferencia.

La jornada de este fin de semana, a priori, favorece a los bávaros, que recibirán a un Eintracht de Fráncfort que viene de una derrota en casa ante el Mönchengladbach (3-1) que lo dejó con sólo cinco puntos de ventaja sobre el Fortuna (puesto 16), que debe jugar un play off por la permanencia a final de la temporada.

En la lucha por el título, el Gladbach tendrá una dura prueba ante el Bayer Leverkusen (5°), en un duelo también decisivo por los cupos a Liga de Campeones, mientras que el RB Leipzig (4°), el único de los primeros clasificados que no ganó en la reanudación (1-1 frente al Friburgo), no podrá fallar el domingo en su visita al Mainz 05 (15°) si no quiere, además de despedirse de sus opciones de luchar por el título, poner en peligro su clasificación para la Champions.

Destaca también la visita del Werder Bremen a Friburgo (7°). Con solo 18 puntos Bremen necesita sumar si no quiere descender tras 39 años consecutivos en la élite, siguiendo a otros grandes como Hamburgo y Stuttgart, que bajaron en las últimas temporadas. La Bundesliga continúa siendo un laboratorio para otros grandes campeonatos europeos, especialmente España, Inglaterra e Italia