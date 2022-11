En la llave C, Polonia ganó 2-0 a Arabia Saudita con el primer gol en un Mundial de Robert Lewandowski.

Primer gol mundialista de ‘Lewy’

Héroes nacionales por su triunfo ante Argentina, los jugadores de Arabia Saudita no pudieron repetir este sábado la hazaña y cayeron por 2-0 contra Polonia.

Piotr Zielinski abrió el marcador en el minuto 39 y Robert Lewandowski sentenció en el 82, después de que el arquero Wojciech Szczesny atajara un penal saudita al final del primer tiempo en el estadio Education City.

Fue el primer gol de Lewandowski en un Mundial luego de cinco partidos. El punta del FC Barcelona aprovechó un error del defensa Abdulelah Al Malki para hacerse con la bola dentro del área y batir por bajo al arquero Mohammed Al Owais.

El ariete, que también dio la asistencia en el tanto de Zielinski, lo celebró muy emocionado con sus compañeros.

“Creo que cuanto más mayor me hago, más me emociono”, admitió tras el juego el capitán polaco, de 34 años. “Soy consciente de que puede ser mi último Mundial y quería poder decir que he jugado y marcado en Mundiales”.

En el otro partido del sábado, Australia derrotó 1-0 a Túnez con un gol de cabeza del delantero Mitch Duke en el minuto 23.