“Queremos hacer un producto de fútbol cercano a la gente, que permita acceder a los vestuarios de los equipos, que el público vea a los presidentes negociar por los jugadores y que el público pueda participar con un ‘draft’”, dijo Piqué, que será el presidente de la competición, en la presentación que tuvo lugar en la sala Paralel 62 de Barcelona.

Además, Piqué explicó que “es una idea que surgió hace unos meses” cuando fue “a comer” con el creador de contenidos Ibai Llanos. “Quizá vemos exjugadores jugando en esta liga, pero yo aún no me veo jugando. Me acabo de retirar”, puntualizó el excapitán azulgrana.