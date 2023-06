Mier se va para la Selección, pero quiere jugar la final de ida con Nacional

El buen nivel de Mier ha mostrado en los últimos partidos llevó a que Néstor Lorenzo, el entrenador de la Selección Colombia de mayores, lo convocara para los partidos amistosos ante Irak y Alemania que se jugarán el 16 y 20 de junio. Mier está contento por el llamado, sin embargo, no se sabe si tendrá minutos con el seleccionado nacional porque también fueron convocados Álvaro Montero , de Millonarios, y Camilo Vargas, un habitual de la tricolor.

Para el partido de ida, no estarían Mier ni Andrés Salazar , que fueron los futbolistas de Nacional convocados para los amistosos con Colombia. Por eso, el arquero Kevin Mier hizo un llamado a la Dimayor para que contemple la posibilidad de aplazar un día ese juego, con el objetivo de poderlo disputar.

“La Dimayor tendrá que sacar sus ideas, no sé si la tenga que correr o se tenga que jugar, pero los compañeros que estén, estarán dispuestos para dar lo mejor. Ahora voy a la Selección, pero no me quiero perder la final (de ida) porque uno trabajó todo el semestre para esto y quiere estar en este tipo de eventos tan grandes”, dijo el arquero de Nacional en la rueda de prensa previa al partido contra Olimpia de Paraguay por Copa Libertadores.

Nacional jugará el próximo jueves, a partir de las 7:00 p.m. en el estadio Defensores del Chaco de Asunción de Paraguay, contra Olimpia. Los verdes, que ya están clasificados a octavos de final y no contarán con el atacante Dorlan Pabón –su gran figura– podrían salir con una nómina mixta. Mier estaría en el arco.