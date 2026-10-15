Video | Kevin Andrade se reportó con gol en el fútbol de Rusia; el jugador quiere seguir en la selección Colombia

La convocatoria a los partidos amistosos de la anterior fecha con la selección Colombia (contra México, Paraguay y Perú) llenó de confianza al defensor central criollo de 27 años, Kevin Andrade. El vallecaucano que actúa en el Zenit de San Petersburgo, el equipo más laureado del fútbol soviético, sabe que tiene encima de sí constantemente los ojos del seleccionador Néstor Lorenzo y no para de hacer las cosas bien con la camiseta del club en el que supo jugar Jhon Durán a inicios de año.
En el marco de la Copa de Rusia, el Zenit con Andrade como titular visitó al Dinamo Makhachkala, equipo donde milita el barranquillero Andrés Alarcón y quien también fue titular, aunque no tuvo la misma suerte y desarrollo en el compromiso que su compatriota Kevin. El zaguero, que ya sabe lo que es jugar con la selección Colombia, estuvo los 90 minutos en el terreno y anotó el gol del empate parcial al 37’, el cual inició la remontada del Zenit contra el equipo daguestaní.