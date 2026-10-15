Video | Kevin Andrade se reportó con gol en el fútbol de Rusia; el jugador quiere seguir en la selección Colombia

En el marco de la Copa de Rusia, el Zenit con Andrade como titular visitó al Dinamo Makhachkala, equipo donde milita el barranquillero Andrés Alarcón y quien también fue titular, aunque no tuvo la misma suerte y desarrollo en el compromiso que su compatriota Kevin. El zaguero, que ya sabe lo que es jugar con la selección Colombia, estuvo los 90 minutos en el terreno y anotó el gol del empate parcial al 37’, el cual inició la remontada del Zenit contra el equipo daguestaní.

La convocatoria a los partidos amistosos de la anterior fecha con la selección Colombia (contra México, Paraguay y Perú) llenó de confianza al defensor central criollo de 27 años, Kevin Andrade . El vallecaucano que actúa en el Zenit de San Petersburgo, el equipo más laureado del fútbol soviético, sabe que tiene encima de sí constantemente los ojos del seleccionador Néstor Lorenzo y no para de hacer las cosas bien con la camiseta del club en el que supo jugar Jhon Durán a inicios de año.

Con su especialidad, el juego aéreo, Andrade se impuso en las alturas de gran manera. Un tiro libre por la banda derecha cayó al área del Dinamo, el cual no pudo ser despejado de forma correcta por el guardameta Timu Magomedov, lo cual aprovechó el ex-América de Cali para cabecear en el área chica y revivir la esperanza de los blanquicelestes.

Fue el séptimo partido del defensa colombiano como titular desde su llegada al Zenit. En total, suma 15 compromisos, en los cuales marcó 3 goles, con un promedio de un gol cada 5 partidos, algo muy positivo para un defensor central. Con este triunfo obtenido en la región que más peleadores de UFC saca en Europa, el Zenit quedó en la primera posición del grupo C de la Copa de Rusia con 11 puntos.

El próximo compromiso para el oriundo de Cali y su club será el próximo domingo 18 de octubre contra el Ajmat a las 6:00 a.m., hora de Colombia.

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