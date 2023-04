Kaoru Mitoma, el samurai que frenó su debut para hacer su tesis de regates

“Sentí que no estaba listo físicamente y que no estaría con el equipo de Primera inmediatamente. Creí que el mejor paso era sumar minutos de juego y seguir mejorando en la academia”, dijo Mitoma en entrevista para el medio The Athletic.

Kaoru ha sido un chico enfocado y desde pequeño sus padres le inculcaron la educación superior, algo propio de la cultura oriental. Por esta razón rechazó la oferta del Kawasaki Frontale, para estudiar Educación Física y especializarse en entrenamiento, nutrición y deporte.

Estando en la universidad no se alejó del balompié e integró el equipo universitario hasta presentar su tesis.

Aporte al fútbol

En el país asiático el fútbol universitario tiene un alto nivel e importancia, y Mitoma quería que su trabajo de grado estuviese ligado a ese ámbito, pero no sabía por dónde enfocarlo. “Me puse a pensar qué quería presentar de tesis, lo único claro que tenía era que estuviese enfocada en el fútbol, pero no sabía exactamente”, expresó.

Hasta que un día se sentó a analizar a sus compañeros del equipo universitario y se le ocurrió hacer su investigación de grado sobre regates.

“Fue el tema más simple para mí porque amo el fútbol y amo los regates. No habían límites en cuanto a lo que se podía escribir, pero progresé analizando a mis compañeros de equipo que eran buenos y no tan buenos regateadores, tratando de descubrir por qué eran así. Les puse cámaras en las cabezas para estudiar hacia dónde miraban cuando estaban frente a sus oponentes. Entendí que los buenos jugadores no miran hacia la pelota. Miran hacia adelante, atrapando la pelota sin mirar a sus pies. Esa era la diferencia”, explicó Kaoru.

Esto sirvió para que el atacante nipón mejorara sus propias habilidades en el uno contra uno, cambiando su centro de gravedad. Una vez graduado, Kawasaki volvió a insistir en la propuesta para hacerse con sus servicios como futbolista y este aceptó.

En 2019 hizo su debut y marcó 18 goles en 37 partidos en su primera temporada en la J-League (primera división de Japón) y ocho en 20 juegos en su segundo año.

Gracias a su buen rendimiento fue convocado para integrar la Selección de Japón, el 16 de noviembre ante Omán, con triunfo (1-0) en eliminatorias para el Mundial 2022. Antes ya había sido internacional con los samuráis en la sub-21 y la sub-23.

Después de haber salido tricampeón con su club en Japón llamó la atención del Brighton para actuar en la Liga Premier, que para muchos es la mejor liga del mundo. “Quería jugar en una liga al más alto nivel profesional. Así que cuando jugué en la J-League durante un año y medio y el Brighton se puso en contacto conmigo, sentí que tenía que estar allí”, puntualizó el nipón.