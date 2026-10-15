Vandalizaron la sede del bicampeón del fútbol colombiano, Junior, que está virtualmente eliminado de la Liga Betplay

El bicampeón del fútbol profesional colombiano, Junior de Barranquilla, quedó virtualmente eliminado tras empatar en condición de local contra el Deportivo Pereira. El compromiso que se llevó a cabo en el estadio Romelio Martínez de Barranquilla dejó a la parcialidad juniorista preocupada de cara al futuro, pues ni siquiera el arribo de su ídolo Mario Sebastián Viera al banquillo del tiburón ayudó a que el equipo levantara. Los de Barranquilla no pudieron contra el último del torneo y las reacciones no demoraron en llegar.
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