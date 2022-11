El entrenador Julio Avelino Comesaña se ha caracterizado por su franqueza, hecho que le ha generado conflictos y que ha también ha contribuido a despertar polémica.

El estratega culminó mucho antes de lo esperado su décima temporada al frente de la dirección técnica de Atlético Junior, pues ni siquiera alcanzó a terminar el campeonato al que llegó, cuando ya estaba en marcha.

Tras el cierre de la primera ronda de los cuadrangulares semifinales, El Tiburón quedó último del grupo A, con solo un punto, lo que a la postre derivó en su salida.

“Yo no me desilusiono nunca de estar en Junior, me siento impotente, a veces, sí de no poder hacer las cosas que yo creo que hay que hacer, eso nada más. Las formas son otras. No puedo tratar de la misma manera a alguien que no conozco y nunca vi, a una persona que conozco y sé de sus virtudes, sus defectos, su manera de comportarse, eso es lo único, pero cada quien tiene sus formas. No creo que sea porque me quieran hacer daño, no. Yo vivo agradecido de Junior, de Barranquilla y de la gente”, explicó.