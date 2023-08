“No tolero que se ponga en duda mi palabra y mucho menos que se inventen palabras que no he dicho”, añadió la internacional española en el comunicado, firmado por unas ochenta jugadoras y exjugadoras, entre ellas las campeonas del mundo, que amenazan con no volver a la Roja si no hay cambios.

“Estas personas que están tratando de asesinarme públicamente, me voy a defender”, aseguró Rubiales, que también arremetió contra Javier Tebas, el presidente de La Liga.

Frente al inmovilismo de Rubiales, el presidente de la Federación Navarra de Fútbol, Rafael del Amo, presentó su dimisión como presidente del Comité Nacional de Fútbol Femenino de la RFEF.

Como él, distintos presidentes de federaciones territoriales han dimitido de sus cargos en la RFEF.

Siga leyendo: Ahora la Fifa también está contra Rubiales, tambalea en su cargo y las críticas arrecian

Rubiales, de 46 años, sorprendió con su decisión de resistir cuando se daba por hecha su salida tras las críticas que habían ido acumulándose a lo largo de la semana desde todos los ámbitos sociales, que culminaron con el procedimiento disciplinario abierto por la Fifa.

“Entiendo el revuelo tan grande que se ha formado, ya he perdido perdón por el gesto (en el palco de autoridades) que me parece muy desafortunado, y el asunto del beso que ya he dicho que es libre, es mutuo, consentido, pero tengo que pedir disculpas por el contexto en que se produjo, no estoy fuera del mundo y sé que me he equivocado”, insistió Rubiales este viernes.