¡Atención hinchas del DIM! Juanfer Quintero busca ilustradores para la nueva colección de su marca: ¿cómo inscribirse?

Los futbolistas ya no son solo deportistas. Ahora también son marcas, referentes de estilo de vida. Pasa desde hace un poco más de 20 años. David Beckham fue el precursor. Desde que su figura se volvió relevante en la cultura pop, los jugadores de este deporte también se convirtieron en íconos. Una de las industrias en las que se volvieron fuertes fue la moda.
Ahora, casi todos los futbolistas tienen contratos con marcas, son la imagen de ellas. Otros, como el volante antioqueño Juan Fernando Quintero, decidieron meterse de lleno en el negocio y crear su propia ropa.