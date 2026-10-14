Video | Bienvenido al selecto club: “Cucho” Hernández marcó su primer gol en Champions, ¿cuántos colombianos lo han hecho?

La Champions League es el mejor torneo de clubes del mundo. Por eso, cualquier futbolista lo quiere disputar. Sin embargo, son pocos los que lo logran. Aunque desde 2024 se cambió el formato y se amplió el número de clasificados –pasó de 32 a 36–, no es fácil llegar a disputarlo. Menos sencillo es hacer gol en uno de sus partidos. Por ejemplo, hasta el momento, solo 22 futbolistas colombianos han logrado celebrar en el torneo, que se juega desde hace 71 años; antes se llamaba Copa de Europa. El último criollo que se sumó a la lista fue el pereirano Juan Camilo “El Cucho” Hernández.

¿Cómo fue el primer gol del “Cucho” en Champions?

En una jornada de Champions llena de remontadas –Real Madrid terminó venciendo 3-4 a la Roma en el estadio Olímpico de la capital italiana después de ir perdiendo 3-0–, el delantero colombiano, quien estuvo en el Mundial de Norteamérica con la Selección, fue importante para que Betis le diera la vuelta al resultado contra el Porto de Portugal.

Al minuto 61 del segundo tiempo, el equipo luso iba ganando. Gabri Veiga y Sam Aghehowa anotaron los dos goles que entonces tenían en el marcador. Abde Ezzalzouli había marcado para el Betis al 47. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. El partido iba 1-2 en favor de los lusos cuando llegó el gol del “Cucho”. Hernández recibió un pase dentro del área del brasileño Antonhy, y definió de primera, con la pierna derecha, dentro del área. Con esa celebración, Hernández se convirtió en el vigesimosegundo futbolista colombiano que logró festejar en Champions.

Antes lo habían logrado Luis Díaz, Jackson Martínez, Falcao García, Duván Zapata, Luis Javier Suárez, Felipe Pardo, James Rodríguez, Luis Muriel, Camilo Durán, Adrián Ramos, Juan Guillermo Cuadrado, Faustino Asprilla, Jhon Jáder Durán, Matheus Uribe, Jhon Jáner Lucumí, José Izquierdo, Santiago Arias, Cristian Zapata, Iván Ramiro Córdoba, Richard Ríos y Dávinson Sánchez. El tanto de Hernández le dio el empate transitorio al Betis, que culminó su remontada en La Cartuja, estadio donde juega de local, al minuto 84, cuando el volante español Isco marcó de penalti el tanto con el que los ibéricos se impusieron 3-2.

¿Cómo quedaron los otros partidos?

En la jornada del miércoles de la Champions se marcaron 46 goles. Durante este día se disputaron 9 juegos, válidos por la segunda fecha de la liguilla del torneo. Hubo muchas goleadas. Las dos más llamativas las protagonizaron equipos ingleses. Liverpool venció 3-6 al LASK en Austria. El Aston Villa por su parte, venció 6-0 al Fenerbahce turco en Inglaterra. En medio, se destacaron partidos como la victoria 3-2 de Feyenoord ante Como; el triunfo 3-1 del Shaktar Donestk ante el AEK; la victoria 0-2 del Sttutgart alemán frente a Slovan Bratislava y el triunfo 1-0 del Bodo-Glimt noruego ante Borussia Dormund.

El duelo más taquillero de la jornada, protagonizado por Manchester City y PSG –dos de los equipos más costosos del mundo–, terminó en favor del elenco francés, que se impuso 2-4 en suelo inglés. Désire Doué, Ousmane Dembelé, Vitinha y Maghnes Akliouche, festajaron para los galos. Erling Haaland descontó para el City con un doblete que lo puso como máximo anotador de esta edición del torneo (suma 4 tantos).