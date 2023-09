“No, yo siempre he sido una persona respetuosa en este tema, por eso sé que cuando uno está, es una gran bendición, pero cuando no, tienes que apoyar desde afuera. Además, soy consciente de los colegas Álvaro Montero, Camilo Vargas y Deivis han hecho méritos para defender el arco de la Selección”.

“Increíble. Yo siempre lo he dicho que no existe mayor orgullo para un deportista que representar a su país. Eso ha sido lo más gratificante que he logrado. Tuve la oportunidad de jugar un partido, pero también de estar al lado de personas que han marcado un hito en el balompié nacional”.

“Estamos muy tranquilos en un lugar tan acogedor. Por el lado deportivo, me he sentido bien. Los primeros días fueron duros por la adaptación, venía de un equipo (Alianza Petrolera) de una ciudad en la que el calor golpea mucho, algunos días entrenábamos hasta a 40° y llegar a practicar en Rionegro, donde hay altura, cuesta. Pero de a poco me he ido adaptando”.

“Teníamos una escuela de fútbol donde se les brindaba todo a los niños. Ellos no pagaban nada, porque igual eran niños que no tenían los recursos para costear una matrícula. Nosotros les dábamos uniformes, guayos, todo lo que podía tener un plantel de fútbol. Es más, algunas veces decía que estaban mejor que en algunos equipos del fútbol colombiano. Eso lo hice con la intención de que ellos tuvieran un espacio en el barrio para invertir su tiempo libre y se alejaran de malos pasos”.

“Empecé jugando en el colegio, después el papá de un compañero me incentivó para ir a una escuela de fútbol que se llama San Judas Tadeo. Ahí me destaqué y, como desde los 10 años tenía claro que quería ser futbolista profesional, le empecé a dedicar mucho tiempo a los entrenamientos”.

“Porque tuve muchos inconvenientes. Desafortunadamente el ser humano es un poco desagradecido porque cuando uno puede ayudar es bueno, pero cuando no tiene la oportunidad se te voltea todo y terminas siendo el malo de la película. Para evitar ese tipo de cosas, lo mejor fue no seguir con el proyecto”.

¿Cómo fue su proceso allí?

“Dure poco jugando en las inferiores porque tuve un inconveniente: en el colegio me fracturé un brazo después de haber entrado. Por eso estuve dos meses sin entrenar. Después me tocó parar un porque de la escuela de San Judas, de donde venía, no me quisieron dar el paz y salvo, pues tenía que cancelar $2 millones por el proceso de formación para poder quedar libre y no los tenía. Entonces me tocó quedarme parado 2 años para quedar como libre. Por eso con Junior solo jugaba partidos amistosos y ya cuando quedé como jugador de la institución, solamente estuve un año, quedamos campeones de la Liga y me subieron al equipo profesional en 2007. El técnico era el profe Santiago Escobar. Estuve ahí un par de años”.

¿Y cómo se dio su paso al Barranquilla F.C?

“Después de que perdimos la final contra Once Caldas en el primer semestre de 2009, el técnico Julio Comesaña me bajó al Barranquilla (filial del Junior), para poder sumar minutos. El técnico que me dio la oportunidad fue Alex de Alba; mi paso por ese equipo fue una de las mejores decisiones que pude tomar... Bueno, que en realidad tomaron por mí”.

Después volvió al Junior, pero estaba Viera ¿Por qué decidió irse y qué estaba buscando?

“Estuve en Junior desde 2011 hasta 2020. Cuando tomé la decisión de irme, la idea era tener continuidad y mostrar todo lo aprendido. Fui a Jaguares primero. Después llegué a Alianza Petrolera”.

¿Cómo recuerda a ese club?

“Vivo agradecido de todo lo que pasé en Barrancabermeja. De la gente, los compañeros, los dueños del club porque fue un tiempo en el que pude demostrar todas mis capacidad y cumplí mi sueño de ir a la Selección. Fue una etapa linda para mí y mi familia. Disfrutamos de muchas cosas que las llevamos en el corazón”.