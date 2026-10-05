¿Cuál es la situación de Jorman Campuzano en Nacional?

Nacional ha decidido manejar con cautela la recuperación de Jorman Campuzano. El volante continúa avanzando después de sufrir un golpe en el tobillo, pero todavía no está en condiciones físicas óptimas para regresar a la competencia. Aunque Campuzano ha mostrado una evolución positiva en los entrenamientos y las pruebas de dolor han entregado mejores sensaciones, todavía siente molestias. La decisión del cuerpo técnico, con el aval del departamento médico, ha sido no forzar su regreso para evitar que una lesión que hoy es controlable pueda convertirse en un problema mayor.

Entienden que arriesgarlo en este momento podría terminar siendo contraproducente. Si el tobillo recibe un nuevo impacto mientras todavía existe dolor, la molestia podría aumentar considerablemente y el equipo terminaría perdiendo al jugador durante un periodo más largo. Por eso, el cuerpo técnico han optado por darle tiempo. La apretada programación también ha permitido que Campuzano tenga algunos días adicionales para recuperarse.

El compromiso del futbolista ha sido otro aspecto destacado durante este proceso. Campuzano ha asistido de manera constante al Centro de Alto Rendimiento, ha cumplido con las sesiones de fisioterapia y ha realizado los ejercicios establecidos para acelerar su recuperación.