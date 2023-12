“Castro está entre los cinco laterales del país que tienen el mejor duelo uno contra uno defensivo, ademas de juego aéreo. No es un lateral profundo, pero sí de apoyo y que les da tranquilidad a los extremos e interiores, tiene ida y vuelta y me puede jugar de volante y central. Nos da esa versatilidad y la idea es ponerle a Édier (Ocampo) un jugador que me lo exija más en esa posición”, dijo el técnico Jhon Bodmer sobre él.