“Mucho talento, tal vez no tenga nada en la cabeza”: la opinión de Iván René Valenciano sobre Jhon Jader Durán

Jhon Jader Durán volvió a sonreír el pasado jueves 15 de octubre cuando marcó un doblete en la victoria de su equipo, Benfica, por la Europa League ante el Celtic escocés de su compatriota Camilo Durán. El delantero antioqueño de 22 años de edad ha sido noticia en las últimas semanas por diferentes razones, tanto polémicas como deportivas. Ahora fue el mítico exjugador colombiano, Iván René Valenciano, quien opinó sobre el presente del delantero y cómo se debe manejar su situación en la selección Colombia.
En el programa El Vbar de Caracol Radio, el “Bombardero” fue directo con su pensamiento. El talento de Jhon Jader es innegable para todo aquel que ve fútbol, aún más alguien como Valenciano, que también supo ser punta de ataque y que vistió la camiseta de la tricolor durante 29 partidos en los cuales anotó 13 goles. Iván René también formó parte del equipo nacional que jugó la Copa del Mundo de 1994 en Estados Unidos y dejó un gran legado como uno de los mejores centroatacantes que dio el país.