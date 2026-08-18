Jaminton Campaz no ha podido volver a Colombia por las amenazas en su contra, según el dramático testimonio de su hermano

La eliminación de la Selección Colombia del Mundial 2026 dejó consecuencias que fueron mucho más allá de lo deportivo. Jáminton Campaz, uno de los jugadores más señalados tras la derrota frente a Suiza, recibió amenazas de muerte contra él y su familia, una situación que llevó al futbolista a tomar la decisión de no regresar a Colombia después del torneo.
El caso fue revelado por Mike Campaz, hermano mayor del jugador, durante una entrevista con el programa Los Informantes, de Caracol Televisión. Según su relato, el nivel de las intimidaciones generó tanta preocupación en la familia que Jáminton decidió trasladarse directamente desde Norteamérica hacia Argentina, donde debía reincorporarse a los trabajos de Rosario Central.