James Rodríguez se perfila para repetir titularidad con Nacional ante Tolima

James disputó ante Junior su primer partido como inicialista desde su llegada a Nacional y respondió a la confianza del técnico Lucas González con una actuación que dejó buenas sensaciones. El volante participó en el juego ofensivo, mostró su calidad con la pelota y fue uno de los futbolistas que marcó la diferencia en el triunfo 3-1.

Lo mostrado por James Rodríguez frente a Junior hace pensar que el mediocampista tendrá una nueva oportunidad como titular con Atlético Nacional. Si no ocurre ninguna situación inesperada, el creativo volvería a estar desde el comienzo este miércoles, a las 8:20 p. m., cuando el conjunto verdolaga reciba al Deportes Tolima en el estadio Atanasio Girardot.

Después del compromiso, González destacó el rendimiento del colombiano y valoró el aporte que hizo durante los minutos que estuvo en cancha. Esa presentación abre la puerta para que el entrenador vuelva a apostar por él desde el inicio ante el conjunto tolimense.

Una sociedad que ilusiona

Una de las posibilidades que analiza el cuerpo técnico es mantener prácticamente el mismo mediocampo que comenzó frente a Junior. James podría volver a estar acompañado por Felipe Marín y Elías Cabrera, dos futbolistas con los que logró construir una sociedad que generó buenas sensaciones durante el encuentro.

La conexión entre los tres permitió que Nacional tuviera circulación de balón y encontrara diferentes caminos para acercarse al arco rival. James, además, contó con mayor libertad para asociarse y aparecer en zonas ofensivas.

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La fórmula se fortaleció con el ingreso de Edwin Cardona, quien también aportó su talento y experiencia para darle mayor elaboración al juego verdolaga. La presencia simultánea de jugadores con capacidad para manejar la pelota permitió que Nacional ofreciera momentos de buen fútbol y que los aficionados disfrutaran de la propuesta.

Ahora, Lucas González tendrá que decidir si mantiene esa estructura para enfrentar al Tolima. La respuesta podría conocerse en el Atanasio Girardot, pero todo apunta a que James Rodríguez tendrá nuevamente la oportunidad de ser inicialista y seguir ganando ritmo dentro de la idea futbolística del entrenador.