Se destapó James, esto fue lo que dijo en la plataforma Twitch

Cerca de la medianoche en Qatar, el volante colombiano James Rodríguez aprovechó su espacio en la plataforma Twitch e interactuó con los seguidores sobre todos los temas que le interesan.

James, quien había reaccionado, bastante emocionado en redes con el gol de Luis Díaz, aprovechó para despejar las dudas sobre la presunta pelea con Falcao García y otros temas.

Sobre ese tema, el 10 dijo: “¿Pelea con Falcao?, no, cómo voy a pelear con una persona que es como mi hermano. Tenemos una relación de hace 12 años; todo eso es mentira, no crean todo lo que dice esa prensa, algunos son tóxicos. En el grupo tenemos una relación fantástica, de buen ambiente, lastimosamente no se nos dan los resultados, pero el ambiente es bueno”.