James, Jhon Córdoba y otros criollos brillaron este fin de semana en el exterior, ¿cómo les fue?

Pasó casi un mes para que James Rodríguez volviera a ser titular con el León de México. La noche del 30 de agosto, el volante cucuteño, capitán de la Selección Colombia, regresó a la formación inicial tras superar un problema físico que mermó su rendimiento durante casi todo agosto.
La última vez que el “10” había salido entre los once titulares del equipo dirigido por Eduardo Berizzo fue el 5 de agosto, cuando cayeron 1-0 ante Columbus Crew de Estados Unidos en duelo válido por la tercera fecha de la Leagues Cup. Desde entonces, el futbolista colombiano se dedicó a recuperarse de una molestia. Por eso, no estuvo en los partidos contra Necaxa y Monterrey, válidos por la Liga MX. Ante Pachuca, donde su equipo igualó a un tanto, jugó 29 minutos.