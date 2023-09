“Este es un torneo para el niño gordito, para el que casi no juega en su escuela y no lo tienen en cuenta. El sistema de clasificación se basa enteramente en el juego limpio. Damos puntos por ganar los partidos, pero también al equipo que no tenga tarjetas amarilla, que ponga a jugar a todos los niños durante el partido y que haya un buen comportamiento de su barra”, explica Jhoan Ossa del club Xeneize, organizador y operador logístico de la Copa.