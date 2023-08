FCF ordenó al influencer alemán Dominic no portar más la camiseta de la Selección Colombia, ¿por qué?

En el clip manifestó que la prohibición viene directamente de la Federación Colombiana de Fútbol.

“Lamentablemente, ya no me pondré más la camiseta de la Selección colombiana. Yo llevo muchos años dejando en alto el nombre de Colombia y siempre me ha encantado vestirme con la camiseta de la Selección, la cual así, como yo lo entendí, no solo representa el fútbol colombiano, sino también la cultura colombiana”, explicó Dominic.

Según se explica en el comunicado de la FCF, el influenciador germano habría utilizado la indumentaria de la Selección en videos de pautas publicitarias realizadas, especialmente en su cuenta de Instagram.

“A nuestro juicio, se está habiendo un uso ilegítimo de los signos distintivos de la FCF en los términos de la Decisión 486 de 2000, toda vez que el uso de la indumentaria y la camiseta oficial de la selección Colombia no ha sido consentido ni autorizado por la FCF”, explica la misiva.