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Gustavo Alfaro sorprendió al comparar a la Selección Colombia con “Frankenstein”

El técnico de Paraguay ofreció unas peculiares declaraciones sobre el combinado colombiano previo al amistoso que jugarán en Nueva Jersey.

  • Gustavo Alfaro ha enfrentado una sola vez a Colombia con la Selección Paraguay. En ese enfrentamiento, el técnico argentino le sacó un empate a los cafeteros en Barranquilla. Foto: Getty Images
    Gustavo Alfaro ha enfrentado una sola vez a Colombia con la Selección Paraguay. En ese enfrentamiento, el técnico argentino le sacó un empate a los cafeteros en Barranquilla. Foto: Getty Images
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 6 horas
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Gustavo Alfaro, técnico de la Selección de Paraguay, se refirió a la Selección Colombia previo al amistoso que jugarán en el Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey. En sus declaraciones, comparado a los dirigidos por Néstor Lorenzo con el famoso monstruo de Frankenstein.

La comparación se dio en la rueda de prensa previa al partido preparatorio que se disputará este viernes, 2 de octubre, en suelo estadounidense. “Para mí, es como una especie de Frankenstein si se quiere. Es una combinación de todos los partidos que jugamos”, expresó el seleccionador de Paraguay.

Para Alfaro, el combinado cafetero es capaz de asumir diferentes características de otros equipos de Conmebol como la intensidad de los charrúas o la fortaleza táctica de equipos como Bolivia y Ecuador, además del talento individual. “Tiene un poco de Uruguay, un poco de Ecuador y un poco de Bolivia, con lo de Colombia. En cuanto a la forma no hay que cambiar, pero luego hay que analizar detalles”, agregó.

Lea también | Néstor Lorenzo, autocrítico antes de Paraguay: “El equipo no está armado”

Más allá de una burla, las palabras del estratega argentino parecen reconocer una riqueza y variedad en la plantilla colombiana, pues en la misma rueda de prensa subrayó que Colombia es un equipo dinámico capaz de adaptarse a lo que exija cada partido, alternando entre solidez defensiva, alta intensidad física y ataques a gran velocidad.

En medio de sus elogios al cuadro cafetero, Alfaro también destacó que Colombia atraviesa una etapa de recambio parcial de su nómina tras los retiros de figuras como James Rodríguez y Juan Fernando Quintero quienes a pesar de estar activos con sus clubes, informaron su decisión de no seguir vistiendo la amarilla.

Puede leer: Todo listo para el partido contra Paraguay: estos serán los titulares de Colombia en Nueva Jersey

El partido entre colombianos y paraguayos se disputará este viernes, 2 de octubre, a partir de las 7:00 p. m., hora de Colombia. Los dirigidos por Néstor Lorenzo llegan tras empatar con México 1-1 en Baltimore, mientras que los guaraníes vencieron a Bolivia 2-0.

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En los últimos cinco partidos, el balance es positivo para los cafeteros, que tienen 3 victorias, las cuales fueron en Eliminatorias, Copa América y un amistoso en el 2022, y dos empates, siendo el último en Barranquilla con un marcador 2-2.

Siga leyendo | Así le ha ido a Colombia en el Sports Illustrated Stadium, New Jersey; es su fortín

Preguntas y respuestas

¿A qué hora juegan Colombia y Paraguay este viernes 2 de octubre?
El amistoso entre Colombia y Paraguay se disputará este viernes 2 de octubre desde las 7:00 p. m., hora de Colombia, en el Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos.
¿Qué quiso decir Gustavo Alfaro al comparar a Colombia con Frankenstein?
Gustavo Alfaro utilizó la figura de Frankenstein para describir a Colombia como una combinación de distintas características de selecciones sudamericanas, como la intensidad de Uruguay y aspectos tácticos de Bolivia y Ecuador.
¿Cómo llega Paraguay al partido contra Colombia?
Paraguay llega al amistoso después de vencer 2-0 a Bolivia. El técnico Gustavo Alfaro destacó además la capacidad de Colombia para modificar sus características de juego según las exigencias de cada encuentro.

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