Gustavo Alfaro sorprendió al comparar a la Selección Colombia con “Frankenstein”

Gustavo Alfaro, técnico de la Selección de Paraguay, se refirió a la Selección Colombia previo al amistoso que jugarán en el Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey. En sus declaraciones, comparado a los dirigidos por Néstor Lorenzo con el famoso monstruo de Frankenstein.

La comparación se dio en la rueda de prensa previa al partido preparatorio que se disputará este viernes, 2 de octubre, en suelo estadounidense. “Para mí, es como una especie de Frankenstein si se quiere. Es una combinación de todos los partidos que jugamos”, expresó el seleccionador de Paraguay.

Para Alfaro, el combinado cafetero es capaz de asumir diferentes características de otros equipos de Conmebol como la intensidad de los charrúas o la fortaleza táctica de equipos como Bolivia y Ecuador, además del talento individual. “Tiene un poco de Uruguay, un poco de Ecuador y un poco de Bolivia, con lo de Colombia. En cuanto a la forma no hay que cambiar, pero luego hay que analizar detalles”, agregó.

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Más allá de una burla, las palabras del estratega argentino parecen reconocer una riqueza y variedad en la plantilla colombiana, pues en la misma rueda de prensa subrayó que Colombia es un equipo dinámico capaz de adaptarse a lo que exija cada partido, alternando entre solidez defensiva, alta intensidad física y ataques a gran velocidad.

En medio de sus elogios al cuadro cafetero, Alfaro también destacó que Colombia atraviesa una etapa de recambio parcial de su nómina tras los retiros de figuras como James Rodríguez y Juan Fernando Quintero quienes a pesar de estar activos con sus clubes, informaron su decisión de no seguir vistiendo la amarilla.

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