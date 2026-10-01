¿Quién es Gorka Abascal, la joya del Real Madrid que eligió jugar por Colombia y qué otros talentos están en su situación?

El fútbol colombiano sigue encontrando talento en el exterior. Esta vez, el nombre que comienza a llamar la atención es el de Gorka Abascal, un joven volante nacido en España, de raíces colombianas, que se perfila como una de las grandes promesas de la cantera del Real Madrid y que decidió representar a la Selección Colombia. Abascal, quien acabó de cumplir 16 años, firmó una extensión de su contrato con el conjunto blanco hasta 2030, una muestra de la confianza que tiene el club en su proyección. Además, fue titular en el triunfo 2-1 de Colombia Sub-17 frente a Egipto, en un compromiso de preparación para el Mundial de la categoría que se disputará en Catar. Pese a haber sido tentado por España, el mediocampista optó por vestir la camiseta tricolor, en reconocimiento a sus raíces familiares. Nació en Bilbao, pasó por las divisiones menores del Athletic Club y su rendimiento le permitió llegar a las categorías inferiores del Real Madrid, donde continúa su proceso de formación.

Su perfil futbolístico despierta especial interés. Es un jugador alto, corpulento, con una técnica depurada y capacidad para desempeñarse como volante de marca, interior o mediocampista ofensivo. Su visión de juego, manejo del balón y versatilidad lo convierten en un futbolista con características interesantes para el futuro de la Selección.

La historia de Abascal hace parte de un fenómeno que se ha consolidado durante las últimas décadas: el surgimiento de futbolistas de raíces colombianas nacidos o formados en España, muchos de ellos con doble nacionalidad y posibilidades de representar a cualquiera de los dos países. Entre esos talentos sobresale Christian Mosquera, defensor nacido en Valencia, hijo de padres colombianos y actualmente jugador del Arsenal de Inglaterra. El zaguero dio el salto a la Premier League después de destacarse en el Valencia, que recibió cerca de 15 millones de euros por su transferencia. Mosquera ha representado a las categorías juveniles de España y está en el radar del combinado ibérico. Su hermano menor, Yulián Mosquera, también defensor central, forma parte de las divisiones inferiores del Valencia y fue convocado a la Selección española Sub-14 en 2025. Otro caso es el de Iker Quintero, lateral derecho de 18 años del Athletic Club de Bilbao, hijo de colombianos y criado en el País Vasco. La Selección Colombia Sub-19 lo buscó, pero el futbolista se ha inclinado por representar a España. En el fútbol catalán aparecen Carles Pérez Lobo, defensor central de 14 años del Espanyol e hijo de padre colombiano, y Ronny García, lateral derecho de la misma edad que juega en el Rayo Vallecano. Este último ha sido titular en el combinado español de su categoría y también integra la selección madrileña.

En el mediocampo también hay futbolistas de raíces colombianas que empiezan a destacar en Europa. Uno de ellos es Holmes Zamorano, volante de 16 años nacido en España, que juega en las divisiones inferiores del Girona. Su manejo del balón y sus condiciones como mediocentro lo perfilan como una promesa del fútbol ibérico. Dilan Zárate es otro de los nombres que ha ganado reconocimiento. Nacido en Cartagena de Indias, pero criado en España, el volante ofensivo de 18 años forma parte del equipo Primavera del Inter de Milán. Su rendimiento en la UEFA Youth League le ha permitido ganar protagonismo y ser convocado habitualmente a las selecciones juveniles españolas, incluida la Sub-19.

De acuerdo con la normativa de la FIFA, los futbolistas con doble nacionalidad pueden cambiar de federación bajo determinadas condiciones, siempre que cumplan los requisitos establecidos. En el fútbol internacional existen antecedentes de jugadores que pasaron por las categorías menores de un país y posteriormente optaron por representar a otro en la categoría absoluta. Es el caso de Alejandro Garnacho, quien pasó de las divisiones juveniles de España a Argentina; Nico Paz, también vinculado a Argentina; Iñaki Williams, quien representa a Ghana, y Brahim Díaz, que eligió Marruecos.

Por ahora, Gorka Abascal ya tomó la decisión de representar a Colombia, una noticia importante para el fútbol nacional. Su formación en el Real Madrid, la renovación de su contrato hasta 2030 y sus condiciones técnicas lo convierten en un nombre para seguir de cerca, con la expectativa de que su crecimiento pueda traducirse en un aporte para las futuras generaciones de la Selección. Bloque de preguntas y respuestas: