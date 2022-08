“Es el técnico campeón y es el que menos gana en el fútbol profesional en Colombia . De todos, estoy seguro. Sabemos eso y se lo ganó. Yo le decía antes del partido. Esto se lo ganó al pulso, esperemos que siga con nosotros y se lo reconozcan porque cuántos técnicos pasan por acá ganando fortunas y este man que estuvo acá, sufriendo y viviendo desde abajo. Muchos no saben la historia de él porque no le gusta hablar de eso. Lo mandaron a caminar por allá a la Plaza Botero y me alegro por él, porque se lo merece por la situación que vivió. Se merece que lo dejen trabajar y que le paguen lo que se debe de ganar”, fueron las declaraciones que derivaron en su salida.

Recordemos que Giovanni Moreno salió del club después de que los dirigentes consideraran que sus declaraciones en la rueda de prensa de la final ante Tolima en Ibagué, respecto al salario del técnico Hernán Darío Herrera, no estaban acordes con las políticas del club. La Junta consideró que esos temas eran del ámbito privado y que no se debían ventilar en público.

Después Gio, en un instagram live con uno de los líderes de Los Del Sur, Felipe Muñoz, hizo sus descargos sobre la situación y fue en ese momento cuando manifestó que quería continuar su carrera. “Yo me quería ir con la gente, con mis amigos, no así, por eso me da bronca. Siempre me mantengo peleando conmigo viendo el otro escenario, si no hubiésemos salido campeón, ¿qué hubiese pasado? En Colombia siempre voy a querer a Nacional y a Envigado. Tengo que mirar qué va a pasar, no sé dónde voy a jugar”.

Desde ahí empezó el interés de varios equipos de Colombia y el exterior. Sin embargo, muchas de las informaciones solo fueron rumores, como el de los últimos días del Independiente Medellín, interés que fue desmentido por el presidente de la institución, Daniel Ossa Giraldo: “Puro humo, no nos interesa”, manifestó.

Al parecer los únicos equipos de Colombia que le hicieron una oferta formal fueron Envigado y Santa Fe. El club bogotano le hizo un importante ofrecimiento para que pudiera jugar el resto de 2022 en sus filas. No obstante, dicen los allegados al jugador que la intención de Gio siempre fue la de despedirse jugando en Colombia con Nacional y esto lo llevó finalmente a desistir de jugar en otro club.