Pocos podían anticipar por entonces que aquel chico que jugaba en el Southampton se convertiría en todo lo que vino después. El que vio el potencial fue John Toshack, por entonces entrenador de los galeses, que se vio forzado por las lesiones a llamar a Bale, habitual de la sub-21, para una serie de encuentros en mayo de 2006.

Bale no tardó en ser la gran esperanza de Gales, a la vez que Ryan Giggs apuraba sus últimos años en la élite. Bale era el futuro. Ya por entonces era un jugador tímido, que se encontraba muy cómodo en el ambiente familiar de la selección, con algunos amigos que se remontaban a la escuela, pero que no dudaba a la hora de escaquearse de la concentración para irse a comer con su madre. Sus compañeros tenían que cubrirle para que el seleccionador no le cazara en sus habituales escapadas.

Publicidad

Toshack fue el técnico que dio a Bale su primera titularidad, en una derrota por 2-0 ante Brasil, y el que vio desde el banquillo su primer gol, una falta a una escuadra ante Eslovaquia en 2006. Si Toshack ejerció como mentor, el que plantó la verdadera semilla para la gran Gales que vino después fue Gary Speed, que se suicidó en 2011 tras once meses como seleccionador.