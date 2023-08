El delantero samario, que tiene 37 años, está inscrito para disputar la Liga española con el Rayo Vallecano. Es cierto que no tiene muchos minutos y que en la última temporada solo anotó dos goles. Sin embargo, es uno de los referentes del plantel, un futbolista que le aporta experiencia al cuadro madrileño.

Este último debutará contra Real Sociedad el próximo sábado, a partir de las 10:00 a.m. de Colombia. Mientras que Mojica hará su primera presentación con el cuadro de Pamplona el domingo 13 de agosto. Las acciones están programadas para empezar a las 10:00 a.m. (hora nuestra).

Los criollos no solo disputarán el torneo galo. También jugarán la Champions League, ya que su equipo fue subcampeón de la Ligue-1 la temporada pasada. El debut del Lens en el torneo francés será este domingo ante Stade Brestois a las 6:00 a.m. de Colombia.

En este torneo que dicen es el más competitivo del mundo, hay cuatro futbolistas nacionales. El guajiro Luis Díaz, la joya del fútbol colombiano en este momento, debuta con Liverpool el domingo contra Chelsea (10:30 a.m.). Sin embargo, los primeros criollos que tendrán acción serán Jéfferson Lerma, Steven Alzate y Jhon Jáder Durán.

El primero, el sábado con el Crystal Palace ante Sheffield United (9:00 a.m.). El segundo lo hará a la misma hora ante Luton. El tercero juega con el Aston Villa ante Newcastle (11:30 a.m.). El último colombiano que debutará en Inglaterra será Dávinson Sánchez. El defensa central visita al Brentford el domingo (8:00 a.m.).