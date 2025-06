Sus palabras reflejan lo que muchos hinchas ya perciben: un desgaste acumulado en una nómina que, pese a sus nombres, empieza a evidenciar signos de fatiga. Aunque Aguirre también reconoció que el partido fue parejo y que ambos equipos generaron ocasiones, su comentario sobre la demora en los cambios encendió las alarmas entre la afición, que ve con preocupación el desgaste físico de los habituales titulares en esta recta definitiva del campeonato.

El defensor, que no suma minutos oficiales desde hace dos meses, también habló de su situación personal dentro del plantel. “Yo ya estoy al cien por ciento, estoy muy bien, para eso se entrena uno todos los días y estoy a disposición. Obviamente no es fácil porque ya son dos meses que no juego, estoy sin ritmo, pero confiando en que cuando me pueda tocar, haré las cosas lo mejor posible para bien del grupo”, añadió con serenidad, pero con evidente deseo de recuperar su lugar.

Sus declaraciones no pasaron desapercibidas entre la hinchada, que rápidamente reaccionó en redes sociales interpretando que puede haber cierta inconformidad interna con el manejo del plantel por parte de Gandolfi. Las preguntas sobre el fondo físico del equipo, la rotación y el reparto de minutos han cobrado fuerza, justo en un momento donde la claridad táctica debe ser total para no dejar puntos vitales en el camino.

Desde el club, sin embargo, han salido al paso de las especulaciones. Voceros cercanos a la interna verdolaga aseguran que el ambiente es excelente y que todos los jugadores están concentrados en el objetivo común: alcanzar una nueva final y pelear por la estrella de mitad de año. El grupo, según se dice, respalda a su entrenador y está comprometido con el proceso, más allá de los momentos individuales.