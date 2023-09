Alta expectativa genera el clásico entre DIM y Nacional que se juega el sábado

Por eso, el clásico del próximo sábado (8:20 p.m.) genera una gran expectativa para las hinchadas de ambos equipos que, por primera vez en 8 años , no podrán asistir ambas a este compromiso, como se determinó días atrás, por lo que solo estará presente la parcialidad del equipo que haga las veces de local, que será el Medellín.

Por su parte, el estratega uruguayo del DIM, Alfredo Arias, destacó varios puntos en los que viene creciendo el equipo y que deberá aprovechar ante su rival de patio.

“Hemos encontrado un equipo que es más dominador en el trámite de los partidos y pese a las bajas que hemos tenido, quienes han entrado se han entregado igual a los que estaban. Eso a mí me deja satisfecho, también por espíritu de no rendirse, porque con el partido frente a Nacional entramos en una etapa dura de compromisos y saber que el equipo no se rinde y busca hasta el último minuto la portería rival es alentador”.

Además, agregó el timonel rojo que el clásico se convierte en una oportunidad inmejorable para dejar atrás el sabor amargo que le han dejado los últimos 3 partidos (Águilas, Chicó y Jaguares) en los que se les escapó la victoria y terminaron con empate 1-1.

“Ha sido difícil porque se nos han escapado esos triunfos, pero entiendo que también los rivales juegan y este es un campeonato muy parejo” agregó Arias.