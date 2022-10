El hecho de que la Selección Colombia de fútbol no haya clasificado al Mundial de Qatar, competencia que se cumplirá entre el 20 de noviembre y el 18 de diciembre, no significa que el país no vaya a tener representantes allí. La cuota cafetera en este certamen no es muy numerosa, pero sí tendrá exponentes en diferentes áreas.

De hecho, dos futbolistas que comparten nacionalidad colombiana estarán en acción entre el selecto grupo de 32 naciones participantes.

Uno de ellos es Jonathan Osorio, quien participará en el certamen con la Selección de Canadá, que clasificó al Mundial como líder de la Concacaf y estará ubicado en el grupo F, junto con Bélgica, Marruecos y Croacia.

Osorio nació en Toronto, Ontario, en 1992, pero sus padres de origen colombiano, se establecieron en Norteamérica. El mediocampista de 30 años se identifica tanto con nuestro país, que se plasmó en su piel un tatuaje del café colombiano.