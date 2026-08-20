Este es el estado de salud de Daniel Torres, quien salió en ambulancia en el partido ante River Plate

El experimentado volante de Independiente Santa Fe Daniel Torres sufrió un golpe en el duelo ante River Plate por la Copa Sudamericana y abandonó el estadio en una ambulancia.

Torres, uno de los capitanes del cuadro cardenal, dejó el campo de juego a los 84 minutos, tras sufrir un golpe en su cabeza, al momento en el que fue a despejar un balón aéreo y chocó con el arquero Weibmar Asprilla.

Mientras que el arquero pudo seguir en el campo, Torres fue atendido por los médicos y enviado en ambulancia a una clínica para realizarle los exámenes correspondientes y recibir la atención necesaria.

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Allí permaneció toda la noche y el cuadro Cardenal informó, este jueves, que, tras la atención y la realización de los exámenes pertinentes, se logró establecer que Daniel presentó una conmoción cerebral, con evolución favorable posterior al trauma.

De igual manera, confirmaron que los exámenes médicos y neurológicos reportaron normalidad y que, dependiendo de la evolución, el jugador iba a ser dado de alta de la clínica, posiblemente, en la tarde o noche de este jueves.

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Torres estuvo bajo observación clínica y en constante evaluación por neurología, para hacerle seguimiento a su condición de salud.

Al final, Santa Fe, que es dirigido por Pablo Repetto, empató sin goles contra River Plate en el duelo de ida por los octavos de final de la Copa Sudamericana y ahora tendrá que ir a Argentina para disputar el compromiso de vuelta y así definir el clasificado a los cuartos de final.

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