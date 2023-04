Estas serían las opciones de estadio que tendría Nacional para jugar en Libertadores

Tras el polémico tweet del alcalde Daniel Quintero, en el que manifiesta que no iba a prestar el Estadio Atanasio Girardot hasta que se garanticen las condiciones mínimas de seguridad entre barras y directivas, se le suma un nuevo problema a Atlético Nacional, pues este jueves tiene Copa Libertadores y no tendría cancha para encarar dicho partido.

Sin embargo, tras posponer el encuentro, se creía que el juego se disputaría este lunes a las 10:00 a.m ., pero un el alcalde Daniel Quintero salió con un polémico tweet en el que manifiesta que no iba a dejar que dispusieran de la fuerza pública ni del estadio hasta que resolvieran dichas diferencias.

Mauricio Navarro, presidente de Atlético Nacional, habló en el programa radial Mañanas Blu y dijo que habían situaciones políticas de por medio.

“El fútbol es para unir, no para dividir. Si alguien intenta politizarlo, no lo permitiremos. No permitiremos que se utilice el estadio del Atlético Nacional para fines políticos. El fútbol es un deporte que une a las personas y no debe ser utilizado para generar divisiones”, señaló Navarro.