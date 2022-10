DIM podría tener cambios

Sin embargo, no serían muchas porque está peleando por el punto invisible, el cual se les otorga a los dos equipos que ingresen primero y segundo a los cuadrangulares y que servirá en caso de empate en puntos a la hora de definir un lugar en la final.

Entre las variantes podría ingresar desde el principio el venezolano José Hernández Chávez, quien terminó jugando ante Millonarios e hizo el pase gol con el que Jean Pineda sentenció el encuentro a favor del Poderoso.

Publicidad

“Han sido muchos partidos en los que no actuaba o entraba muy poco, y cada vez que ingresaba veía que generaba peligro. Así que me quedan esas ganas y sigo trabajando de la mejor manera para responder cuando el profesor me necesite”, anotó el jugador.