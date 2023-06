Nacional no pudo con Olimpia en territorio paraguayo y perdió 3-0

“El rival siempre tiene el mérito. Nosotros tuvimos el partido controlado en el primer tiempo, con muy poca contundencia, es cierto, pero con bastante tenencia del balón. Sin embargo, no hemos competido. Cada vez que este equipo lo hace tiene chances claras de ganar y hoy no lo hemos hecho. Esto es algo que tenemos que corregir”, dijo el timonel verde en la rueda de prensa al final del partido.

Minuto 90+1: ¡Gooool de Olimpia! Diego Torres remató de zurda desde afuera del área y puso el 3-0 definitivo en el marcador en favor de los paraguayos, que se consolidan como líderes del Grupo H de la Copa Libertadores.



Minuto 85: no pasó mucho. Nacional siguió buscando una manera de llegar al arco defendido por Oliveira, el arquero de Olimpia, pero no lo ha conseguido. Los paraguayos, por el contrario, se ven tranquilos.



Minuto 80: el partido se calentó en los últimos minutos. Hubo un par de enfrentamientos, que no pasaron a mayores, entre jugadores de Nacional y algunos de Olimpia. El juez amonestó a los implicados. El problema se disipó y el juego continuó.



Minuto 75: el juego está trabado en la mitad de la cancha. Los jugadores de ambos equipos se han hecho varias faltas en los últimos minutos. Nacional sigue sin llegar. Los paraguayos tampoco han tenido opciones claras de gol, pero siguen ganando el duelo.



Minuto 70: la dinámica del juego no ha cambiado. Nacional sigue haciendo pases, teniendo el balón, intentando romper el cerco defensivo de los paraguayos, pero no ha podido; mientras que los futbolistas de Olimpia están en un bloque defensivo en la parte de atrás y salen al ataque cada vez que encuentran un hueco.



Minuto 65: Nacional sigue sin llegar con peligro contra el arco defendido por Gastón Olveira. Hasta el momento, los cambios que hizo el entrenador brasileño Paulo Autuori no han surtido efecto. El partido sigue en favor de los paraguayos.

Minuto 60: Nacional hizo dos cambios con la intención de mejorar su nivel. Entraron Candelo, Deossa y Gentil; mientras que salieron Juan Pablo Torres, Édier Ocampo y Andrés Salazar. El marcador sigue 2-0 e favor del cuadro paraguayo.

Minuto 55: la confianza del conjunto paraguayo subió después de marcar el segundo gol. Han rematado varias veces al arco defendido por Mier. Los colombianos siguen sin encontrar la claridad suficiente para llegar con peligro al arco de los paraguayos.



Minuto 52: ¡Goool de Olimpia! Guillermo Paiva anotó el segundo tanto del conjunto paraguayo, que de momento se consolida como líder del Grupo H de la Copa Libertadores.



Minuto 50: Nacional salió con la intención de dominar el balón en los primeros minutos de la segunda parte. Lo ha hecho. Pero sigue sin llegar al arco del conjunto paraguayo. Por su parte, Olimpia le cedió el protagonismo al conjunto colombiano, se metió atrás y se paró con sus atacantes para hacer contra ataques.



¡Empieza el segundo tiempo del partido entre Nacional y Olimpia!



Minuto 45+2: ¡Termina el primer tiempo! Olimpia hace respetar su estadio y vence 1-0 a Nacional.



Minuto 45: Nacional sigue teniendo el balón; pero no ha podido generar opciones claras de gol. El marcador sigue a favor del cuadro paraguayo, que con el triunfo parcial, lidera el Grupo H con 11 unidades. El elenco verde es segundo con diez unidades.



Minuto 40: en los últimos minutos, Olimpia bajó sus líneas, se metió atrás. Nacional tomó el control de la pelota (tiene el 57% de la posesión), pero no ha podido conectar pases con claridad para llegar al arco defendido por Oliveira. El juego sigue 1-0 a favor de los paraguayos.

Minuto 35: la estadística oficial del partido indica que Olimpia ha rematado nueve veces al arco; mientras que Nacional solo lo ha hecho una vez. Dos de los tiros de los paraguayos fueron a portería. Ambos equipos han hecho de a cuatro faltas. El cuadro de Asunción suma 4 tiros de esquina; mientras que los antioqueños solo dos.



Minuto 31: Olimpia volvió a rematar. Sigue llegando con peligro sobre el arco defendido por Kevin Mier. Los colombiano no han podido dominar el balón y pasar el aturdimiento en el que entró desde que los paraguayos marcaron.



Minuto 30: el juego se puso intenso. Nacional tomó la pelota en los últimos minutos y logró pisar de nuevo el área de los paraguayos. Sin embargo, no pudo generar una opción clara de gol. De momento Olimpia ha tenido las opciones más claras y se ve mejor, más seguro, dentro de la cancha.



Minuto 26: un volante de Nacional perdió el balón en la mitad de la cancha. Hubo un contraataque de los paraguayos. El delantero Guillermo Paiva remató, pero Kevin Mier tocó el balón y la mandó a un tiro de esquina. Después del cobro, un jugador de Olimpia mandó el balón por encima del arco.

Minuto 25: el gol de Olimpia desequilibró a los jugadores de Nacional. Ahora se ve imprecisos, intranquilos. Por su parte, el conjunto paraguayo ha tenido dos llegadas claras. La primera fue en un tiro libre cruzado que los defensores del cuadro verde despejaron y un volante del elenco local remató desde afuera: el balón se fue desviado. La segunda fue un cabezazo después de un tiro de esquina. La pelota dio en el palo.



Minuto 19: ¡Gooool de Olimpia! A la paraguaya, el equipo que juega en el estadio Defensores del Chaco, se fue adelante en el marcador. Mateo Gamarra cabeceó un balón dentro del área, un centro que mandó uno de sus compañeros en un tiro libre.



Minuto 15: Nacional ha sido más incisivo en ataque en los últimos minutos. Hubo un remate de cabeza de Sergio Mosquera que el arquero Gastón Oliveira despejó. El juego sigue empatado sin goles.



Minuto 10: el juego ha estado disputado en la mitad de la cancha. Mientras que Nacional intentan generar una llegada clara de gol sobre el arco de Olimpia, el conjunto paraguayo se metió en la parte de atrás, para intentar hacer contra ataques. Aunque los ha hecho, no ha tenido un remate con peligro sobre el arco defendido por Kevin Mier.



Minuto 5: el partido ha estado parejo en los primeros minutos. Los dos equipos han tomado el control del balón y han rematado en varias oportunidades buscando el aro del rival. Sin embargo, los porteros de los cuadros aún no han sido exigidos por el equipo rival. Le sacaron tarjeta amarilla a Jarlan Barrera por una falta que hizo en la mitad de la cancha.

¡Olimpia hizo el saque inicial del partido! Ya se juega en el estadio Defensores del Chaco de Asunción.

Estos son los titulares de Nacional:

Kevin Mier

Edier Ocampo

Cristian Castro

Sergio Mosquera

Cristian Zapata

Andrés Salazar

Nelson Palacio

Jhon Duque

Juan Pablo Torres

Jarlan Barrera

Tomás Ángel