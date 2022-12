El Mundial Qatar 2022 terminará este domingo con la final entre Francia y Argentina , que se disputará a partir de las 10:00 a.m. de Colombia. Este partido podría ser la coronación de Messi o la ratificación en el trono de Mbappé, que levantó el título Francia en Rusia 2018. ¿Cómo llegaban los equipos al partido? Croacia y Marruecos se enfrentan en el partido que ningún equipo que llegó a las semifinales del Mundial quiere jugar: el duelo por el tercer puesto. Los europeos buscan conseguir por segunda ocasión este lugar, ya que lo obtuvieron en el Mundial de 1998; mientras que los africanos los buscan por primera vez.

Minuto 80: a diez minutos del final del partido, el seleccionado croata replegó su línea defensiva y a partir del control del balón intenta sostener el resultado. Minuto 78: falta sobre Petkovic, de Croacia, quien se quedó tirado en el suelo aquejando un golpe en el rostro. Minuto 75: remate dentro de En Nesyri, el delantero estrella del equipo marroquí, que pegó en el pecho del arquero Livakovic , de Croacia. Después hubo una revisión de posible penalti sobre Hakimi, pero desde el VAR confirmaron que no hubo falta. Minuto 73: falta en la mitad de la cancha sobre Petkovic , el número 16 de la Selección de Croacia.

Minuto 70: remate desde afuera del área de Vlasic, el número 13 de Croacia, que se fue por encima del arco defendido por Bono.



Minuto 66: después de aquejar problemas físicos, el defensa central El Yamiq fue reemplazado por Selim Amallah.



Minuto 65: ¡Cambios en Croacia! Salieron Majer y Livaja. Entraron Pasalic y Petkovic.



Minuto 63: ¡Cambios en Marruecos! Salieron Boufal y Dari. En su lugar ingresaron Banoun y Zaroury.



Minuto 62: la posesión del balón entre los equipos ha estado equilibrada en los últimos minutos. 57% para Croacia y 43% para Marruecos.



Minuto 60: tras quedar tirado en el suelo durante un par de minutos, y luego de haber sido atendido por el cuerpo médico de la Selección de Croacia, Kramaric, el 9 del conjunto europeo, fue sustituido por lesión. Salió entre lágrimas del terreno de juego. Lo reemplazó Nikola Vlašić, el 13.



Minuto 58: en los últimos minutos el cuadro marroquí se volcó al ataque. Sin embargo no ha tenido remates claros al arco defendido por Livakovic.



Minuto 56: en medio de la silbatina de los aficionados de la Selección de Marruecos, Croacia hizo una buena combinación de pases que terminó con un centro al área de su lateral derecho que fue controlado por Bono sin mayor inconveniente.



Minuto 54: tras un buen pase en profundidad de Mateo Kovaic, el número 8 del cuadro croata, uno de los atacantes del equipo europeo no pudo dominar la pelota en el área y desechó la que pudo se una jugada clara de gol.



Minuto 53: tiro de esquina en favor de Croacia, luego de una confusión entre los defensores marroquíes que intentando pasarle la pelota a Bono, para que la tomara con las manos, lo que hicieron fue mandar la pelota afuera de la cancha.



Minuto 51: jugada de ataque en favor de la Selección de Marruecos. La pelota le llegó a los pies a En Nesyri, pero no pudo controlarla con claridad y se fue por la línea final de la cancha.



Minuto 48: jugada de ataque de la Selección de Marruecos. Allah, uno de los laterales, se proyectó al ataque y centró una pelota que después nadie pudo conectar dentro del área.



Minuto 46: remate desde fuera del área del equipo croata que se estrelló en un defensa marroquí en el camino y se fue desviado del arco defendido por Bono. Luka Modric cobró los dos tiros de esquina posteriores a esa jugada.



¡Empieza el segundo tiempo del partido! El cuadro marroquí movió la pelota.



Minuto 45+2: termina el primer tiempo del duelo por el tercer puesto del. Croacia gana, parcialmente, 2-1 al cuadro africano.