Que Nacional pierda dos partidos seguidos no es normal en el fútbol colombiano y mucho menos que lo haga sin anotar goles.

Cuando se pensaba que podía sacudirse del dolor que le produjo la derrota frente a Millonarios se encontró con un equipo de Águilas que, con dos balones parados, le ganó el partido 2-0.

La primera anotación llegó al minutos 33, de cabeza, después de un centro de Jhon Fredy Salazar que José Cuenú aprovechó para poner arriba al equipo local. Tras ese tanto, hubo reproches en Nacional y Álvaro Angulo se enfrascó en una discusión con Nelson Deossa, pero es que el conjunto verde no se encontraba en la cancha e hizo recordar al elenco de Paulo Autuori: plano, jugando a lo mismo y sin sorpresa.

En el primer tiempo solo generó una opción clara de gol después de un saque de meta de Kevin Mier que encontró bien ubicado a Dorlan Pabón, enganchó a su marcador, pero definió desviado. Precisamente, las dos derrotas de Nacional han coincidido con el regreso de Dorlan, quien no ha podido entrar en el circuito de juego ni contra Millonarios ni frente a Águilas.

En la segunda parte poco cambiaron las cosas y al minuto 53, en una jugada casi calcada al primer gol, Águilas amplió la ventaja esta vez con Jeison Quiñónes.

La reacción de Nacional vino cuando el técnico Amaral decidió enviar a la cancha a Brahian Palacios y Óscar Perea. Solo con el ingreso de los dos jóvenes y también el del uruguayo Maxi cantera, el verde empezó a generar riesgo sobre la portería de José Contreras que evitó la caída de su arco.

Más allá de eso, Águilas ganó bien y superó a un Nacional que a estas alturas solo genera incertidumbre, porque solo frente a Racing en la ida de los octavos de Libertadores y los partidos con América en la Copa, mostró una cara distinta que le gustó a los aficionados, de resto no ha sido un equipo confiable, no se sabe si un partido lo jugará bien y el otro no.

Además, se le suma que perdió a Jhon Solís, un jugador que en muy poco tiempo se volvió imprescindible en el sistema, pero que decidió no jugar ni entrenar para presionar su salida al exterior y ya está en España para cerrar su vinculación al Girona.

Lo claro es que deberán buscarle un reemplazo urgente cuando se abra la ventana de jugadores libres y Amaral deberá entender que el fútbol es presente y no puede dejar por fuera a jugadores que demuestran estar en un mejor nivel como Brahian Palacios y Óscar Perea.

El próximo partido será ante otro equipo complicado, el Deportivo Pereira y los hinchas, molestos con razón, esperan que su equipo cambie la cara y vuelva a la victoria.

