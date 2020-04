Las Eliminatorias no se cambian. Aunque la epidemia de la covid-19 ha obligado a suspender, cambiar y aplazar la gran mayoría de los torneos del fútbol a nivel mundial, la Confederación Sudamericana de Fútbol anunció que el torneo en el que las diez selecciones del continente buscan su clasificación al Mundial tendrá igual formato.

Tras una reunión virtual, se fijó que el campeonato, que debía iniciar en marzo, empezará en septiembre y se jugará bajo el sistema todos contra todos, que se ha utilizado desde el Premundial a la Copa de Francia-1998.

“Las Eliminatorias Fifa para el Mundial Catar-2022, fueron ratificadas en el formato previamente establecido de “todos contra todos”, dice el comunicado de la Conmebol.

Este tipo de torneo enfrenta a las diez selecciones entre sí en 18 jornadas de ida y vuelta distribuidas en un periodo de dos años. Las cuatro mejores logran el cupo directo al Mundial, mientras que la quinta va a una repesca.

Para el técnico y analista Juan José Peláez la decisión de mantener dicho sistema es positivo porque, aunque se aprieta el calendario, el torneo es más competitivo.

“A mi me gusta y me parece más competitivo así, se apretaría la programación, sí, pero me parece que se puede realizar arrancando este año”, expresa el analista.

Agrega, además que en este caso las federaciones tendrían que hacer un sacrificio económico, pues la primeras fechas se jugarían a puerta cerrada. “Si se empieza desde septiembre habrá que sacrificar algunos partidos a puerta cerrada y eso, en mi opinión, se debe hacer por el tema de la salud así se pierda dinero”, sostiene Peláez, quien asegura que lo importante ahora es que no se aplace el Mundial.

La Conmebol indicó que la Fifa estableció el nuevo inicio de las Eliminatorias del 4 al 8 de septiembre.