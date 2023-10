“Lo hice por amor al club. Vi que nos iban a hacer el gol y dije: ‘no se puede’, y lancé el balón. Sé que eso está mal hecho, pero también vi que el jugador estaba en fuera de lugar”, comentó Amaya en charla con Caracol Radio.

En este momento el Atlético Huila se encuentra en el último lugar de la tabla del descenso, por lo que peligra su permanencia en la máxima categoría del fútbol colombiano en 2024.

“Pensé que el equipo de pronto se hundiría más en el descenso”, señaló el recogebolas, y quien tras la falta de juego limpio fue expulsado en ese momento del escenario deportivo. Solo recibí un correctivo de un directivo. No lo vuelvo a hacer. Eso se vio muy mal. Un señor me dijo que eso estaba mal hecho y que no lo volviera hacer. El árbitro me dijo que saliera y yo salí. Y salí riéndome porque la gente gritaba mi apellido, que bien, que bien”.